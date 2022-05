Beste kameraer til vlogging 2022: Disse modellene er best i test

(opens in new tab)

Her er vår oversikt over de beste kameraene til vlogging. Uansett om du er på jakt etter et kompakt, førsteklasses kamera eller en speilløs hybrid, finner du fristende alternativer nedenfor. Uansett om du skal lansere din egen YouTube-kanal eller gi Instagram-innholdet ditt et løft, finner du trolig ditt neste kamera nedenfor.

Nederst på siden finner du dessuten våre praktiske tips for hvordan du velger det beste kameraet til vlogging for din bruk. Her finner du også vår prissammenligning av de utvalgte modellene.

Se også våre øvrige kameraguider om du er på jakt etter noe annet:

Beste kameraer til vlogging i 2022:

Canon G7 X Mark III var lenge vårt foretrukne kompakte kamera til vlogging, men det er vippet av tronen av det glimrende Sony ZV-1. Ved å kombinere alle de beste egenskapene fra Sonys R100-serie (for eksempel mikrofonporten og autofokusen fra RX100 VII og det lyssterke 24-70 mm-objektivet med f/1.8-2.8 fra RX100 V), har ZV-1 det aller meste man ønsker seg av et lite kamera til vlogging.

Sonys nyeste sanntidssporing og Eye AF er de beste på markedet, i tillegg til at ZV-1 kan by på rikelig med dybde til å være såpass kompakt. Her får man innebygget ND-filter og S-Log2 for deg som er opptatt av fargegradering. Vi synes stabiliseringen og bildekvaliteten til Olympus OM-D E-M5 Mark III er enda bedre, men du finner likevel ikke noe bedre vlogg-kamera i lommeformat enn Sony ZV-1.

Panasonics annen generasjon av GH5 var et av våre favorittkameraer til vlogging, der vi fikk massevis av potensial i en kompakt innpakning. GH6 overgår det på de aller fleste punkter. Den er utstyrt med en enda hvassere Micro 4/3-sensor på 25,5 MP og kan gjøre 5,7K-opptak ved 60 fps. Det tilbyr også et omfattende arsenal av formater, bildefrekvenser og oppløsninger, blant annet en stor katalog av 10-bit-modi. Kjølesystemet gir ubegrenset opptakstid.

Selv om det er marginalt større enn GH5 Mark II, har det likevel et bærbart format. Konstruksjonen er dessuten solid, med velkjente kontroller og tally-lampe foran og bak. Kameraets 3-tommers berøringsskjerm kan vris, vendes og vippes. En ekstra opptaksknapp foran gjør det også enklere for vloggere å sette i gang filmingen.

Tilkoblingsmulighetene er omfattende, men GH6 mangler mulighetene for direktestrømming som du får med GH5 Mark II. Her får man heller ikke AF med fasedeteksjon, men den kontrastbaserte autofokusen virker forbedret fra GH5 Mark II. Stabiliseringen er super, takket være en algoritmisk oppgradering som gjør GH6 One til et av de beste kameraene til å jevne ut gående bevegelser på en naturlig måte.

Vi var entusiastiske tilhengere av DJI Osmo Pocket, men denne arvtageren ordner opp i mange av begrensningene og gjør den ideell for deg som skaper film på egenhånd. Sony ZV-1 (ovenfor) overgår videokvaliteten du får her, men hvis du ofte går omkring mens du filmer og snakker, er Pocket 2, med sin treaksede gimbal og gode ansiktssporing, kanskje et mer fristende alternativ.

Sammenlignet med Osmo Pocket (som kan være et enda rimeligere alternativ), kan DJI Pocket 2 skilte med en ny og større sensor, et mer lyssterkt objektiv, forbedrede mikrofoner og et bredere synsfelt. Dermed trenger du ikke holde kamerat på en armlengdes avstand når du skal snakke filme deg selv som snakker.

Setter du det på et stativ, eller på en flate, vil det holde deg i sentrum selv om du beveger deg omkring det. Tross den større sensoren, er likevel ikke Pocket 2 et velegnet kamera for svak belysning eller sterke kontraster. Det er likevel en flott oppgradering fra en mobiltelefon, med en gimbal og dessuten fire mikrofoner som sikrer deg god lydkvalitet.

Fujifilm X-S10 er utvilsomt et av de beste allsidige, speilløse kameraene i sitt prisleie. Det egner seg til de fleste typer oppgaver, som vlogging. Det er ikke det minste eller rimeligste kameraet i denne oversikten (Sony ZV-1 er en bedre kompakt løsning), men når det gjelder kvalitet og hva du får for pengene, er det ypperlig egnet for videokreatører. Med et XC15-45 mm-objektiv, er det et supert vlogg-kamera.

På innsiden av X-S10 finner vi den velprøvde kombinasjonen av en 26.1MP X-Trans CMOS 4-sensor og X-Processor 4, noe vi også er blitt kjent med i Fujifilm X-T4 (opens in new tab). Her får man ubeskårne opptak i 4K/30p, innebygget bildestabilisering (IBIS) som jevner ut ujevne bevegelser og en skjerm du kan vende mot deg selv. X-S10 kan dessuten skilte med egenskaper som opptak i Full HD ved 240p, som som gir 10x sakte film, F-Log-opptak og muligheten til å skape 4:2:2 10-bit video.

Selve kameraet har en retropreget stil og et godt og komfortabelt grep. Dermed er det også velegnet til stillsfotografering. Med tanke på alle funksjonene i dette kameraet, får du mye for pengene her. Det kan imidlertid være vanskelig å motstå den fristende X-serien av objektiver.

Er du ute etter et kompakt vloggekamera som er mer fleksibelt enn enn Sony ZV-1 eller DJI Pocket 2? Da kan ZV-E10 være det beste alternativet. Det bygger på den aldrende maskinvaren fra Sony A6100, og prisen er dermed ganske lav. Her får du likevel en mengde videorelaterte funksjoner som gjør denne modellen til et godt alternativ til ZV-1 – hvis du liker å bytte objektiv og brennvidde til ulike situasjoner og omstendigheter.

ZV-E10 bygger på den samme 24,2 MP APS-C CMOS-sensoren som mange av kameraene fra A6000-serien, noe som både er gode og dårlige nyheter. Dette er en stor sensor som gir god bilde- og videokvalitet, og særlig i svakt lys – sammenlignet med konkurrentene med mindre sensor. Men det har problemer med rullende lukker ved rask panorering. Kameraet mangler dessuten søker, modus for 4K/60p og IBIS.

Men du får elektronisk SteadyShot som jevner ut håndholdte uregelmessigheter, sammen med utmerket programvare som Product Showcase, som på ZV-1. Autofokusen til The ZV-E10 er best i dette prisleiet, så hvis du ikke har noe imot de nevnte begrensningene og vil ha friheten til å kunne bytte objektiver, er dette et ypperlig kamera til vlogging.

GoPro Hero 10 Black har samme sensor, skjermer og ytterskall som forgjengeren Hero 9 Black. Men det kan likevel by på en mer raffinert opplevelse, og egner seg utmerket for eventyrlystne vloggere. Med et kjappere grensesnitt på berøringsskjermen og et bedre menysystem er det blitt mye mer brukervennlig, mens den nye GP2-prosessoren gir velpolert ytelse. Brikken kjører bildefrekvensen i 5K opp til 60p, noe som gir fløyelsmyke opptak, mens man med 4K i opptil 120 fps får hvassere og mer oppslukende sakte film.

Stabiliseringen har også fått en oppgradering, med HyperSmooth 4.0 og horisontutjevning som gir overraskende stødige opptak. Direktestrømming har imidlertid fremdeles sine begrensninger (med YouTube trenger du for eksempel over 1000 abonnenter), men du kan i det minste strømme med HyperSmooth 4.0 aktivert. Et vanntett linsedeksel bidrar til holdbarheten. GoPro Hero 10 Black er en vinner for deg som gjør opptak under krevende forhold – mens rimeligere konkurrentene kan gi deg mer for pengene.

Panasonic GH5 var et legendarisk kamera, noe som skyldtes kombinasjonen av suverene 4K-spesifikasjoner for video og et relativt lite hus med IBIS. GH5 Mark II har ikke gjort så store forbedringer i den opprinnelige formelen, men det er kommet et verdifullt tilskudd, nemlig trådløs direktestrømming.

Selv om Panasonic GH6 er den egentlige oppgraderingen av GH5 fra et videoståsted, har GH5 Mark II rettet oppmerksomheten mot direktestrømming. Det fungerer meget godt. Strømming på YouTube og Facebook går enkelt og greit, takket være innstillingene i Lumix Sync-appen, men du kan også strømme til andre, som Twitch, takket være støtten for RTMP/RTMPS-protokollen.

Strømmekvaliteten er begrenset til 1080/60p og autofokusen til GH5 Mark II henger fremdeles etter de beste, men den fungerer likevel tilfredsstillende i de fleste situasjoner. Kameraets øvrige spesifikasjoner, som IBIS, artikulerende skjerm og massevis av videovalg, bidrar til at det er blant de best egnede til vlogging. Særlig hvis du liker å leke deg med direktesendinger.

Fujifilm X-T200 er et tiltalende innstegskamera med massevis å tilby vloggere. X-T200 har den velkjente retrostilen til X-serien, og er utstyrt med en 24,2 MP APS-C-sensor som gir ubeskåret 4K-video ved 30p med nedsampling fra 6K-materiale. Resultatet har et imponerende detaljnivå og langt mer dynamikk enn kameraets 1080p-modi. Det er synd at digital bildestabilisering bare fungerer i Full HD, men bruker du et objektiv med innebygget stabilisering, vil ikke savnet bli så stort.

X-T200 kan gjør opptak i 1080p ved opptil 120 fps, mes den nye videomodusen HDR bare klarer opptil 60 fps. X-T200 er likevel ypperlig å gjøre opptak med. 3,5-tommersskjermen som kan vinkles er utrolig hvass og gjør det til en fryd å finne riktig utsnitt. Kjærkommen fleksibilitet får man med en 3,5 mm stereoinngang og en USB-C-port. Det er synd at objektsporing ikke kan brukes i videoopptak, men X-T200 er likevel et evnerikt og allsidig valg for vlogging.

DJI Action 2 ligner ikke på andre kameraer. Hvis du ikke har noe imot å spille inn korte klipp (eksempelvis fem minutter om gangen), er denne lille, modulbaerte saken et fornuftig alternativ for vloggere på farten. Hvis du vil se deg selv i bildet mens du spiller inn, må du velge Dual-Screen Combo-pakken. Den inneholder en ekstra, magnetisk modul som festes til basisblokken og gir deg en skjerm som vender forover. Fordelen med den modulære utformingen til Action 2, er at du alltids kan ta av denne delen igjen og sitte igjen med et kamera på 64 gram som kan festes til kroppen.

Tross den beskjedne størrelsen rommer Action 2 faktisk en større sensor (1/1.7") enn den du finner i GoPro Hero 10 Black. Vi lot oss imponere av videoytelsen i dagslys. Selve kameramodulen er vanntett ned til ti meter. Men merk deg at ekstramodulene, som den med berøringsskjermen, ikke er vanntette uten etui. Tross et par praktiske ulemper, som overoppheting ved innspilling av lengre klipp, er Action 2 et ypperlig valg hvis du er på jakt etter et vlogg-kamera som er lite, diskret og allsidig.

Det er synd at Canonikke gjorde EOS M50 Mark II til en større oppgradering fra forgjengeren EOS M50. Kameraet er likevel et godt 1080p-alternativ for deg som skal legge ut på vloggerferden. De viktigste oppgraderingene er Eye AF til stillbilder og video, noe som fungerer godt med tanke på at dette er en innstegsmodell, og at du kan gjøre vertikale opptak til for eksempel Instagram.

Den største ulempen ved EOS M50 Mark II er den kraftige beskjæringen av 4K-video, noe kameraet har arvet fra forgjengeren. Beskjæringen øker ytterligere, til 1,75x, hvis du slår på digital bildestabilisering. Hvis du prioriterer innspilling av 4K-video, burde du nok heller velge Canon EOS M6 Mark II. Men hvis 1080p duger for deg, er M50 Mark II fortsatt et godt valg, takket være kombinasjonen av en stor 24,1 MP APS-C CMOS-sensor, en berøringsskjerm som kan vinkles, mikrofoninngang og en kompakt utforming.

Hvis videokvaliteten er din fremste prioritet, er det vanskelig å slå Fujifilm X-T4 som et allsidig vlogg-alternativ. Enkelte fullformatkameraer er opplagt bedre på dynamisk omfang og høy ISO-ytelse, men avstanden er ikke så stor, og X-T4 har en langt mer reisevennlig utforming. X-T4 er blant de beste hybridkameraene, med solide oppgraderinger fra X-T3, som innebygget stabilisering (IBIS), større batteri og bedre autofokus.

Sistnevnte er kjapp, både til foto og video. Helst vil du nok bruke den sammen med et nyere objektiv fra Fujifilm, som eksempelvis XF16-80 mm f4 R OIS. Med mikrofoninngang, fremovervendt skjerm, værforsegling og muligheten til å spille inn Cinema 4K-video i opptil 60 fps, er X-T4 et utmerket vlogg-valg for deg som både vil ha flotte stillbilder og opptak.

Få kameraer gir deg den samme bærbarheten som Insta360 Go 2. Det veier bare 26,5 gram, og er en bitteliten sak som kan by på dynamiske 1440p-opptak ved opptil 50 fps. Stabiliseringen er ikke like god som hos GoPro, men FlowState-programvaren gjør en grei jobb med å kompensere for gående bevegelse, og særlig hvis du bearbeider video på en laptop (opens in new tab), og ikke i Insta360-appen. Selve kameraet har ingen skjerm, noe som kan skremme bort enkelte, men appen kan brukes til trådløs forhåndsvisning.

Større nytteverdi ligger det i selve etuiet. Her finner to knapper og en liten OLED-skjerm. Kontrollene og kameraet vender seg mot brukeren ved sammenkobling, slik at det egner seg godt til et håndholdt vlogg-oppsett. Etuiet rommer dessuten utfellbare bein som tjener som stativ, og det fungerer dessuten som en trådløs kamerakontroll. Batterikapasiteten er ikke den beste, men med én mikrofon som fanger opp stemmen med anstendig fylde og klarhet er Insta360 Go 2 et brukervennlig og anvendelig kamera i lommeformat for kjappe klipp og vlogger på farten.

Les vår test av Insta360 Go 2

Panasonic Lumix S5 byr på fullformatytelse i en 4/3-kropp, og den er en fantastisk hybrid som burde appellere til et bredt spekter av kreatører.

Lumix S5 er lettere enn GH5, men likevel utstyrt med fullformatsensor. Det ligger godt i hånden og har et godt utvalg av knapper og dreieskiver. Vloggere vil spesielt verdsette den fullt artikulerende berøringsskjermen som ken vendes utover.

S5 kan lokke videokreatører med mange godsaker. Det kan gjøre 10-bit 4K-opptak internt, samt beskåret 4K ved 60p og ubeskåret 4K ved 30p. Det støtter dessuten V-Log, timelapse, dobbel ISO og anamorf 4K. IBIS-en sørger for god stabilitet, og selv om autofokusen er fremdeles kontrastbasert, gir AF-C-innstillingen god sporing av objekter i bevegelse.

Den største egentlige ulempen, sammen med en 30-minutters begrensning av 10-bit-klipp, er Micro HDMI-porten, som altså ikke er i fullformat. Det kan også være lurt å ha med et ekstra batteri om du skal spille inn hele dagen. Men med innebygget WiFi og Bluetooth, samt et 20-60 mm-objektiv som er ideelt til video, er S5 et supert valg for vloggere.

Canons G7X-serie har lenge vært populær blant vloggere. Serien er kjørt opp et hakk med Mark III. Her finner du en svært evnerik 20,1 MP-sensor på én tomme, samt ubeskåret video i 4K. Dessuten har man fått den lenge etterlengtede mikrofoninngangen.

Dermed kan du, om du ønsker, få langt bedre lyd en den innebygde kan tilby. G7X III kan dessuten strømme direkte til YouTube, noe selv ikke Sony ZV-1 kan. Dermed kan du kringkaste alt som skjer omkring deg, uten å måtte ty til mobilen. USB-lading er en annen fiffig egenskap, slik at du kan sørge for påfyll på farten – særlig hvis du har spilt inn mye 4K-video.

Autofokusen er kontrastbasert, noe som er en svakhet, men kameraet er prisgunstig og har mye å by på for en vlogger.

Slik velger du det best egnede vlogg-kameraet

De beste kameraene til vlogging leveres i en rekke fasonger, fra førsteklasses webkameraer til speilfrie modeller. Det er dine egne ønsker og behov som bestemmer hvilke egenskaper du er ute etter.

Hvis du lager film alene, vil du trolig ha et kamera med en artikulerende berøringsskjerm, som gjør det mye enklere å lage utsnitt når du arbeider alene. Hvis du ofte snakker foran kamera, kan det være lurt å ha en ekstern mikrofoninngang, slik at publikummet ditt får glede av god lyd. Pålitelig autofokus med ansiktssporing sørger for at motivet holder seg skarpt, selv om vedkommende beveger seg.

Mange vloggere liker å gå og snakke samtidig. Hvis dette også gjelder deg, er du nok ute etter et kamera med innebygget bildestabilisering (IBIS). Dette bidrar til å glatte ut ujevne bevegelser forårsaket av gange. Dermed blir bildene langt bedre å se på. Enkelte kameraer går så langt som å ha en integrert gimbal som motvirker bevegelsen over flere akser for å holde seg på likt nivå. Et eksempel er DJI Pocket 2.

Nesten alle de beste kameraene til vlogging gjør 4K-opptak som standard. Men det er viktig å også se forbi selve oppløsningen. Høye bilderater på 120 fps og over sikrer deg for eksempel gode opptak i sakte film. Hvis du driver med etterbehandling, vil 10-bits fargedybde gi deg større fleksibilitet i redigeringsrommet.

Hva slags kameraer bruker bloggere? Som du ser av rådene ovenfor, benytter vloggere et bredt spekter av kameraer tilpasset deres egne behov. Mange vloggere foretrekker speilløse modeller, på grunn av deres kombinasjon av bildekvalitet, ytelse og fleksibilitet. De beste speilfrie vlogg-kameraene har sensorer med høy oppløsning og innebygget bildestabilisering, som gir jevnere opptak, samt muligheten til å bytte objektiver som passer til ulike omstendigheter – og alt dette i temmelig bærbare løsninger. Speilløse modeller er også mer tilbøyelige til å ha flere porter til eksternt tilbehør som mikrofoner, hodetelefoner og blits. Noen bloggere prioriterer bærbarheten enda sterkere. Svært små kameraer som Insta360 Go 2 gir deg kjapp og enkel tilgang til improviserte opptak på bekostning av den kreative kontrollen. Kompaktkameraer som Sony ZV-1 kan representere et godt kompromiss for mange vloggere, med solid bildekvalitet og manuell kontroll, mens lommeformatet likevel er opprettholdt. Andre vloggere velger kameraer knyttet til konkrete opptaksbehov. Robuste modeller som GoPro Hero 10 Black tilbyr for eksempel avanserte oppkoblingsmnuligheter og muligheter for direktestrømming, samt massevis av kreative modi. Dette får du i en hardfør innpakning som gjør det enkelt å gjøre opptak under krevende værforhold. Vloggere som strømmer sittende vil heller verdsette et førsteklasses webkamera som Razer Kiyo Pro, som fyller en unik nisje. Men vil du ha et verktøy som er dedikert opptak når man går og snakker, er for eksempel DJI Pocket 2 en velegnet løsning.

Hvilken videokvalitet er jeg ute etter?

Uansett hvilken type kamera du velger, vil videokvaliteten sannsynligvis være øverst på listen din. Som et absolutt minimum vil du se etter å ta bilder i Full HD (1080p), mens 4K blir stadig mer vanlig. Selv om formatet med høyere oppløsning vil ta opp mer plass på harddisken din, bør det fremtidssikre opptakene dine litt mer enn Full HD.

Andre spesifikasjoner du burde ta hensyn til omfatter innebygd Wi-Fi for å dele vlogger mens du er på farten, en fullstendig artikulerende eller vippeskjerm for å hjelpe med å ramme inn ansiktet ditt, en innebygd mikrofonkontakt for å forbedre lydkvaliteten.

Vi har plukket ut en rekke toppkameraer i ulike former, størrelser og egenskaper for å passe til ulike stiler av vlogging – i tillegg til å fremheve noen som vil passe inn i dine behov for allsidige stillbilder og videoopptak.

Slik tester vi kameraer til vlogging

De viktigste funksjonene for et vlogg-kamera er videokvalitet, autofokus, bildestabilisering og lydalternativer. Dermed er dette hovedområdene våre tester konsentrerer seg om.

For å kunne vurdere videokvaliteten, tar vi med kameraets høyeste oppløsning og bildefrekvens i en rekke håndholdte scener, inkludert den populære walk-and-talk-stilen, for å se hvordan den håndterer farger, hudtoner, detaljer og rullende lukker. Vi inkluderer også scener med høy kontrast for å teste hvor godt autoeksponeringen og hvitbalansen tilpasser seg endringer i belysningen.

Disse testene er også en god mulighet til å teste vloggingkameraets sporing av ansikter og øyne, sammen med kvaliteten på stabiliseringen (både elektronisk og mekanisk, hvis tilgjengelig). En annen ting vi tester i disse scenene er en ofte underkjent del av vloggingen, nemlig de innebygde mikrofonene. Hvis kameraet har en mikrofoninngang, vil vi også bruke det med en ekstern mikrofon for å se hvordan kvaliteten er sammenlignet med den interne lyden.

Mange av de nyeste vlogging-kameraene inkluderer tilleggsfunksjoner som flate fargeprofiler, artikulerende berøringsskjermer, innebygde ND-filtre og, i Sonys tilfelle, en «product showcase»-funksjon som er ideell for de som driver en YouTube-kanal hjemmefra. Hvis tilgjengelig, tester vi alle disse funksjonene for å se hvordan de klarer seg sammenlignet med deres nærmeste rivaler. Vi avslutter deretter konklusjonene våre basert på våre ulike inntrykk av kameraets konstruksjonskvalitet, design, videokvalitet, lydkvalitet og funksjoner.

Prissammenligning

Dette er slutten på vår liste over de beste vlogg-kameraene på markedet, men det betyr ikke at vi ikke kan hjelpe deg videre. I dette avsnittet sammenligner vi nemlig prisene på alle vlogg-kameraene i listen vår, slik at det skal bli lettere for deg å velge modellen som passer aller best for deg og ditt bruk.