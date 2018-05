Zalando ny online partner på CPH Half

Zalando er ny sponsor for Copenhagen Half Marathon - et samarbejde, som begge parter ser store perspektiver i, og som blandt andet skal resultere i et løbefællesskab både offline og online i månederne op til løbet. Det skal ske som en del af et nyt sponsorat, hvor Zalando bliver online partner på CPH Half.

"En så stor online virksomhed som Zalando kan være med til at flytte Copenhagen Half Marathon til et nyt niveau. Vores fælles udgangspunkt er glæden og fællesskabet omkring løb, og derfor giver det mening, at vi sammen skaber et univers, både online og fysisk, som kan brede kendskabet til løbet endnu længere ud og inspirere nye målgrupper til at løbe og træne sammen," siger Dorte Vibjerg, direktør i Sparta, der er medarrangør.

Spændende fremtid

Hos Zalando ser man også meget frem til det nye samarbejde:



”Copenhagen Half Marathon er en folkefest, som vi er meget stolte over at være en del af. Det er et fantastisk event, som udfolder sig i hele byen. Folk i alle aldre kan deltage - uanset om det er for at løbe eller heppe på dem, der løber. Vi er glade for at være en del af et event, hvor vi kan give noget tilbage til vores kunder. Sport er et af de områder, vi har størst fokus på hos Zalando”, siger Kenneth Melchior, General Manager Northern Europe hos Zalando.

Det nye samarbejde skaber ifølge Sparta mange perspektiver for det fremtidige CPH Half. Med en treårig tidshorisont giver samarbejdet mange muligheder for at sprede løbeglæde online og offline – både nu og fremadrettet, mener arrangøren.

"Vi har indgået en foreløbig treårig aftale og ser store perspektiver i samarbejdet. Sammen med Zalando og Nordea-fonden har vi planer om en række forskellige aktiveringer omkring eventen, som kommer til at booste løb og løbefællesskaber både nationalt og internationalt," slutter Dorte Vibjerg.

