YouTube vil streame hele LEGO-filmen som reklame for opfølgeren

Som opvarmning til premieren på LEGO Filmen 2, vil YouTube sende den originale LEGO Filmen i hele sin udstrækning på Black Friday, fredag den 23. november.

Ifølge The Verve vil filmen (heldigvis) være uden reklamer, og den vil være tilgængelig i 24 timer - fra kl. 09.00 dansk tid. Man får adgang til den ved at klikke på traileren til LEGO Filmen 2.

Til glæde for alle

Nyheden kommer kort efter, at YouTube er begyndt at tilføje gratis film - med reklamer - til deres udbud. Dermed får brugerne mulighed for at se film som Blondinens Hævn (Med Reese Witherspoon) og Rocky - uden at skulle betale abonnement.

"På opfordring fra vores brugere har vi valgt denne mulighed som udvidelse til vores betalingsfilm", siger Youtubes Rohit Dhawan til AdAge. "Hvis vi kan give reklamefinansierede film til vores brugere, vil det også være en fordel for vores annoncører".

LEGO Filmen 2 rammer det hvide lærred den 7. februar 2019.