YouTube tester Explore-fane i mobilappen

Det er midt på natta, du skulle ha vært i seng for flerfoldige timer siden, men istedenfor sitter du hvileløst og ser på video etter video på YouTube, uten noen egentlig sammenheng. Kjenner du deg igjen? Vel, nå får YouTube en ny funksjon som antageligvis kommer til å gjøre kveldssurfingen enda mer prekær.



Funksjonen ble annonsert på YouTubes egen «Creator Insider»-kanal, av Tom Leung, i en video der videoplattformens «director of product manangement» forklarer at en ny såkalt Explore-fane vil la mobilbrukere «utvide sin horisont» når de utforsker og oppdager nye videoer.



«Explore er designet med formål om å hjelpe deg med å bli eksponert for forskjellige emner, videoer eller kanaler som du ellers ikke hadde blitt eksponert for, men de er fortsatt skreddersydd for deg — de er fortsatt basert på din aktivitet som seer.»

Som videoen forklarer beholder denne nye egenskapen YouTubes personlige anbefalinger av videoer, men istedenfor at fokuset er skarpt, vil dette åpne for litt mer bredde i forslagene.



Eksemplet gitt i videoen tyder på at brukere som mest ser på videoer om kamerautstyr, fototeknikk og fotonyheter også vil få nyheter om for eksempel teleskoper, om man bruker denne nye fanen.



Explore-fanen vil dukke opp mellom Startside og Abonnementer-fanene på bunnen av YouTube-appen, men per nå er denne fanen kun tilgjengelig for «1 % av brukerne av iPhone-versjonen av YouTube-appen». Om denne testen viser seg å være en suksess kan vi antageligvis forvente å få denne funksjonen på både iOS og Android.