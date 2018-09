YouSee satser på streaming - og knalder prisen i vejret

Det har ikke været nemt at være YouSee de seneste par år. Mens tv-giganten stædigt har fastholdt deres kunder med låste tv-pakker, er streamingtjenester skudt i vejret rundt om den, og i samme takt er de tidligere trofaste kunder i stor stil faldet fra.

Det har YouSee omsider taget konsekvensen af, og man forsøger nu for alvor at omfavne streaming-tv.

”Vores kunder skal have mulighed for at vælge mellem alle de streamingtjenester, der er på markedet, når de sammensætter deres egen unikke indholdspakke. Derfor er jeg glad for, at vi senere i år kan give dem adgang til både store danske film og populære udenlandske titler fra Nordisk Film samt streamingtjenesten Fox+, der har et stort katalog af de mest populære tv-serier,” siger Jacob Mortensen, direktør for YouSee i en pressemeddelelse.

Selv om YouSee nu satser på streaming, så opgiver de ikke deres marked for flow-tv med den traditionelle tv-boks. Faktisk udvider de samtidigt med en ny "egenproduceret" kanal, der både vil være tilgængelig for almindelige kunder og som streamingtjeneste.

”Selvom vi streamer på livet løs, vil vi stadig gerne have den store skærmoplevelse, og vi kan se, at tv’et helt klart er den mest populære streaming-platform. Vores kunder skal kunne se tv, som det passer dem bedst, og vi har oplevet en høj efterspørgsel efter en app til Apple TV. Nu er vi klar til at lancere den efterspurgte app, som bliver tilgængelig for alle vores kunder i denne uge, og senere i september lancerer vi også en app til LG,” siger Jacob Mortensen.

Prisen for de nye streamingtjenester ligger i den højere ende af skalaen. Der er tre forskellige streaming-pakker: En lille model, hvor grundpakken indgår, og så kan man putte lidt ekstra på, som man betaler med point. I denne pakke får man 10 point at gøre godt med, og prisen er 469 kroner om måneden.

I pakke to får man samme tilbud, blot med 20 point til at vælge indhold, til en pris på 519 kroner om måneden, og endelig er der den store pakke med 36 point. Her skal man af med 569 kroner om måneden.

Oven i kommer til alle pakkerne et ekstra gebyr på 599 kroner for at blive oprettet som bruger.

YouSee har endnu ikke meldt ud, om de også vil lave en app til Chromecast.

For at finansiere den nye satsning på streaming, hæver YouSee priserne på de faste tv-pakker med 20 til 25 kroner om måneden.

