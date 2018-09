YesOJO lager høyttalerdokk til Nintendo Switch

Nintendo Switch er et unikum når det gjelder valgmuligheter, man kan kople den til en skjerm, bruke den i håndholdt-modus, eller med den inkluderte støtten på en bordflate. Når den ikke er sitter i dokken for TV-bruk har den dog to abere – batteritid og mangel på trykk i lyden.

YesOJO, selskapet bak den første Nintendo Switch-projektoren, er tilbake med en helt ny løsning: en dokkingstasjon med høyttalere til Nintendo Switch.

Den har stereolyd fra to høyttalere og et hakk der Switchen passer perfekt. Den gir spillet en del mer volum, og gir konsollen en del mer støtte om den skal stå på en bordflate.

Kald strøm

I tillegg til å oppgradere lyden så har YesOJO-dokken også deltidsjobb som batteripakke, 12 timer per opplading skal man kunne bruke Switch-en med denne løsningen. Den fungerer også som en kjøleløsning, slik at Switch-en ikke overopphetes når man spiller – hvilket er viktig, i og med at dokken dekker over en del av åpningene på konsollen der varmen skal ut.

Hvis du ikke har Switch-en med deg er heller ikke dokken ubrukelig. Den fungerer også som en helt vanlig Bluetooth-høyttaler, for ikke å snakke om nødlader.

Nøyaktige detaljer om spesifikasjonene og prisen på herligheten vites ikke på nåværende tidspunkt, men den skal etter sigende være til salgs en gang tidlig i 2019, litt avhengig av hvordan den gjør det på folkefinansieringssiden Indiegogo.