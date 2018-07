XF10 er Fujifilms nye kompaktkamera i premiumklassen

Fujifilm har nettopp annonsert XF10, selskapets nye premiumkamera i lommestørrelse, dette erstatter forgjengeren X70.



Fujifilm XF10 har en 24,2 MP APS-C-sensor (med et mer vanlig bayer-filter fremfor X-trans-designet som de noe dyrere X-series kameraene, som X100F, har). Sensoren sørger for en ekspandert ISO-rekkevidde på 100-51,200, mens 4K-video kan taes opp i stusselige 15 bilder i sekundet.



Likesom X70 har XF10 et fastmontert objektiv, en 18,5 mm f/2,8 Fujinon vidvinkel-variant som tilsvarer 28 mm i 35 mm-format. En funksjon kalt «Digital Teleconverter» gir brukere muligheten til å ta bilder med brennvidde som tilsvarer 35 mm og 50 mm, men dette vil selvsagt forringe kvaliteten.



XF10 har en 3-tommers touchskjerm, men ingen innebygget elektronisk søker.

Kvadratisk modus

Hvis du er avhengig av Instagram og det kvadratiske formatet, så kan XF10 være for deg, takket være firkantmodusen «Square Mode», som gjør at man kan skifte til et 1:1 sideforhold med et enkelt grep på touchskjermen.



XF10 tilbyr også 11 såkalte Film Simulation Modes, og 19 avanserte filtre, inklusive to nye: «Rich & Fine», som lager lysere og mer livlige farger i midten av bildet, og duse skygger i hjørnene, for å fremheve subjektet; og «Monochrome [NIR]», som simulerer infrarøde bilder.



Fujifilm XF10 blir tilgjengeligjort i løpet av august (2018), og man kan velge mellom fargene svart og sjampanje-gull. Prisen i Norge ligger på 4995 kroner.