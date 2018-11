Xbox vil understøtte tastatur og mus fra denne uge – og Fortnite lægger ud

Microsoft har bekræftet, at den længde ventede mulighed for at tilslutte et tastatur og en mus og bruge dem med en Xbox One-konsol kommer denne uge - om end muligheden i første omgang kun bliver tilgængelig for medlemmer af i Microsofts Insider Program. Fra og med den 14. november vil i alt syv spil understøtte periferiudstyret, blandt andre Fortnite og Warframe. Kort tid efter bliver der tilsyneladende føjet syv andre spil til listen.

Bomber Crew, Deep Rock Galactic, Strange Brigade, Vermintide 2, War Thunder og X-Morph Defense er de øvrige titler, der får understøttelsen i første ombæring. Children of Morta, DayZ, Minion Master, Moonlighter, Vigor, Warface og Wargroove kommer med i anden runde.

"Når opdateringen starter, vil alle udviklere have de værktøjer, de har brug for til at skabe skræddersyede features baseret på brug af mus og tastatur til deres spil, som de finder det passende i forhold til at sikre en fair og sjov oplevelse for fans," siger Microsoft. I multiplayer-spil bør spillere for eksempel matches mod andre spillere, der også bruger tastatur og mus, for at gøre spillet retfærdigt for alle.

Designet til Xbox

Microsoft lancerer også et særligt Designed for Xbox-program for at promovere mus og tastaturer, der er lavet specielt til Xbox One S og Xbox One X-konsoller. Razer er førende på dette område og siger, at de vil have noget hardware at vise frem på CES 2019 i januar, men med tiden vil flere firmaer uden tvivl også hoppe med på vognen.

"Designed for Xbox-periferiudstyr er skabt til dagligstue- eller desktop-scenarier, er udstyret med en dedikeret Xbox-nøgle og understøtter den nye Xbox Dynamic Lighting-funktion, der muliggør immersive lyseffekter i spillet," forklarer Microsoft.

Det vides endnu ikke præcis, hvornår den fulde understøttelse af tastatur og mus bliver rullet ud til alle brugere, men vi regner med, at det sker meget snart. Derefter er det op til udviklerne at inkludere støtte til periferiudstyret i deres spil, så du kan vælge, hvordan du ønsker at styre dine racing-, skyde- eller flyve-spil.

Via The Verge