Windows 10:n virtuaaliavustaja Cortana saattaa olla tulevaisuudessa vaihdettavissa toiseen

Saatamme nähdä tulevaisuuden, jossa Windows 10 -käyttäjät voivat jatkossa vaihtaa virtuaaliavustaja Cortanan toiseen vaihtoehtoon, jos näin haluavat.

Muutos ei sinänsä ole uusi, sillä Amazonin Alexa on jo käytettävissä Microsoftin joissakin kannettavissa ja pöytäkoneissa Microsoft Storen kautta.

Mutta viimeisimpien huhujen mukaan muun muassa Engadgetin, Albacoren ja luotettavan vuotaja WalkingCatin saamien tietojen perusteella isompia muutoksia näyttäisi olevan odotettavissa tulevaisuudessa.

This looks like it might be related to assistants? You'll be able to configure permissions for Voice Activation using keywords/hotwords. pic.twitter.com/VwFt4nYPg5December 14, 2018