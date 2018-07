Windows 10 October 2018 Update kan være det nye navn for Redstone 5

Vi har spekuleret over, hvad Microsoft mon vil kalde den næste opdatering af Windows 10, som lige nu går under kodenavnet Redstone 5, og ifølge et nyt rygte kommer den til at hedde Windows 10 October 2018 Update.

Rygtet stammer fra den velkendte budbringer af Microsoft-lækager WalkingCat, som postede navnet på Twitter.

Hidtil har WalkingCat haft rimelig succes med sine læk af Microsofts planer, hvilket giver dette rygte ekstra troværdighed.

RS5 = "Microsoft Windows 10 October 2018 Update"July 12, 2018

Følger et mønster

Navnet Windows 10 October 2018 Update giver også mening, da det følger det mønster for navngivning af Windows 10-opdateringer, som Microsoft lagde grunden for tidligere på året med Windows 10 April 2018 Update.

Desuden giver navnet et hint om datoen for den nye opdatering. April 2018 Update kom ud i slutningen af april efter adskillige forsinkelser, men forhåbentlig kommer lanceringen af Windows 10 October 2018 Update – eller hvad opdateringen end kommer til at hedde – til at forløbe mere gnidningsfrit.

Som med andre store opdateringer af operativsystemet, kommer Windows 10 October 2018 Update med en række nye features til Windows 10 - herunder et opgraderet udseende, takket være Fluent Design, samt forbedringer af Microsoft Edge.

