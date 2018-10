Windows 10 har nok en kritisk «zero-day»-sårbarhet

Nok en «zero-day»-sårbarhet i Windows har blitt offentliggjort, av samme sikkerhetsekspert som publiserte informasjon om en lignende sårbarhet i August. Definisjonen på en «zero-day»-sårbarhet er en sikkerhetsfeil som er offentlig kjent, hvor det ikke foreligger en feilretting for å tette hullet.

Twitter-brukeren ved navn SandboxEscaper skrev om sårbarheten og at den er vanskelig å utnytte, og at det fortsatt ikke finnes en tilgjengelig feilretting for den. Feilen skal finnes i alle forskjellige versjoner av Windows 10, også i den siste store oppdateringen som kom i oktober, samt Windows Server 2016 og 2019.

https://t.co/1Of8EsOW8z Here's a low quality bug that is a pain to exploit.. still unpatched. I'm done with all this anyway. Probably going to get into problems because of being broke now.. but whatever.October 23, 2018