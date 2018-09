Waoo hopper også på streaming-bølgen

Ikke mange minutter efter, at YouSee meddelte, at de nu satser på streaming tv, lød de samme toner fra fiberselskabet Waoo. Her er man nemlig nået til samme erkendelse i kampen om de troløse tv-kunder, som de senere år har fravalgt tv-bokse og traditionel tv-kigning. Derfor går Waoo nu ind i den nye streaming-tidsalder med produktet Waoo TV Go.

Det betyder med andre ord, at kunden ikke længere er afhængig af paraboler eller kabel-tv for at få adgang til en større eller mindre tv-pakke.

"Vi er kommet til et punkt, hvor man ikke længere er bundet af at have for eksempel kabel-tv eller satellitmodtager for at kunne abonnere på en TV-pakke. Streaming-teknologien er blevet så veludviklet og robust, at den nu er blevet et alternativt på lige fod med de gammeldags tv-løsninger," meddeler administrerende direktør Jørgen Stensgaard, Waoo, i en pressemeddelelse.

Det nye tiltag får ingen konsekvenser for firmaets nuværende tv-kunder, der kan kigge videre som sædvanligt via den traditionelle tv-boks.

Waoos nye tilbud når dog ikke ud til alle danskere. Firmaet forlanger stadigvæk, at man skal have sit fiberabonnement hos Waoo for at kunne få de nye streaming-tjenester.

Ifølge Jørgen Steensgaard skyldes dette, at man vil være sikker på, at kvaliteten er i orden, og han er overbevist om, at man med de nye digitale signaler har bedre chance for at holde på de cirka 160.000 tv-kunder firmaet har lige nu.

”En moderne TV-forbruger forventer maksimal fleksibilitet og fuld valgfrihed. Det er det, vi gerne vil tilbyde. Det her er fremtidens TV-løsning,” siger Jørgen Stensgaard om Waoo TV Go, der sendes på gaden den 4. september.

Selv om man smider tv-boksen hen, hvor peberet gror, behøver man ikke sende fladskærmen samme vej. Waoo TV Go understøtter både Google Chromecast og AirPlay 2, så de levende billeder uden problemer kan flyde fra din nye smartphone til det store fladskærms-tv.

