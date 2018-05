VR ble nettopp oppgradert til 1001 PPI — kommer dette til PlayStation VR 2?

LCD-produsenten Japan Display (JDI) har utviklet en VR-klar skjerm som mer enn dobler pikseltettheten man per i dag finner i de beste VR-hodesettene på markedet.

JDI, et fellesforetak bestående av Sony, Toshiba og Hitatchi, offentliggjorde denne uken at en ny 3,5-tommers skjerm med 1001 piksler per tomme (PPI) er på vei.

Desto bedre bildekvalitet, desto lettere og mindre kan hodesett lages, sier JDI.

For øyeblikket er det HTC Vive Pro som er nærmest denne pikseltettheten, med sine 615 PPI. HTC Vive har 448, mens Oculus Rift på sin side har 461. Playstation VR-hodesettet kommer dårligst ut med sine 386 PPI.

Med tanke på at det er Sony som lager PSVR, og dermed satser betydelige summer på JDI, er det mulig at den neste Playstation VR-modellen i rekken vil ta i bruk to av JDIs pikselfylte skjermer.

Sist gang Sony brukte JDI var i sine nyeste smarttelefoner, et 6 tommers panel med et sideforhold på 18:9.

Økt pikseltetthet betyr mer engasjerende verdener | Bilde: Japan Display

I følge JDI er den nye skjermen klar til bruk mars 2019.

Selskapet sier også at panelet har en responstid på 2,2 millisekunder, en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, og en oppløsning på 2160 x 2432.

PlayStation VR, med sine 1920 x 1080 må derfor se seg grundig slått. Det samme gjelder HTC Vive Pro, med en total oppløsning på 2880 x 1600.

Nestegenerasjons pikselkrig

Det er imidlertid ikke sikkert at den nye skjermen fra Japan Display er den beste som per nå er på vei.

Google utvikler for tiden en OLED-skjerm der 18 megapiksler fordeles utover 4,3 tommer. Den har en pikseltetthet på 1443 PPI, og en oppdateringsfrekvens på 120 Hz. Oppløsningen skal være på 5657 x 3182 per øye.

De VR-klare skjermene til Google og JDI skal etter sigende vises frem på Display Week 2018-messen i Los Angeles senere i mai. Det later til at dette blir en kamp om herredømmet i neste generasjons VR.

En ting er dog sikkert: Disse skjermene er ikke laget for mobiltelefoner eller enkeltstående enheter som Google Daydream View, Oculus Go eller Lenovo Mirage Solo. Skal man klare å drive en slik oppløsning må man ha prosesseringskraft lik den i en PC.

Betyr dette at en ny Google-konkurrent vil prøve seg i de øvre sjiktene i VR-markedet, og er ute etter Sony PlayStation VR, HTC og Oculus? Det er ikke usannsynlig at vi finner ut mer før måneden er omme.