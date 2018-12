Vivo Nex Dual Display får skjerm både foran og bak

Vivo Nex ble lansert tidligere i år med en nesten fullstending heldekkende skjerm som i tillegg huset en fingeravtrykkleser, noe som da var helt nytt. Nå er imidlertid selskapet tilbake med en enda mer uvanlig og ambisiøs modell, i form av Vivo Nex Dual Display Edition.

Du får fortsatt en skjerm som dekker nesten hele fronten av telefon med et skjerm-til-chassis-forhold på 91,63 prosent, og fingeravtrykkleseren er fortsatt på plass. Det som er nytt er at du ved siden av den 6,28 tommer store Super AMOLED-skjermen på forsiden med oppløsning på 1080 x 2340 piksler, også får en 5,49 tommer stor AMOLED-skjerm med 1080p-oppløsning på baksiden.

Den er rett og slett der for at du skal kunne ta selfies med hovedkameraene, og resultatet er at telefonen ikke trenger kamera på forsiden.

Vivo Nex Dual Display legger også mye vekt på kameraene sine, og baksiden er utstyrt med et hovedkamera på 12 MP og f/1.79, et 2 MP nattkamera med f/1.8 og et 3D-kamera som kan lese dybde og som støtter 3D-modellering.

Baksiden har en såkalt «Lunar Ring».

Lunar Ring og topp spesifikasjoner

Et annet potensielt høydepunkt ved Vivo Nex Dual Display er en såkalt «Lunar Ring» på baksiden. Dette er en lysende ring som kan vise forskjellige farger, og som kan fungere som et varslingslys og pulsere i takt med musikk.

Utover disse finessene som sikrer at Vivo Nex Dual Display skiller seg tydelig fra andre flaggskip, er den også utstyrt med topp komponenter på innsiden. Der sitter det en Snapdragon 845, 10 GB RAM, 128 GB lagring og et batteri på 3500 mAh, og den er utstyrt med ansiktsgjenkjenning og Android 9 Pie.

Vivo Nex Dual Display har altså en del spennende sider, men vi kan dessverre ikke regne med at den vil dukke opp i butikkene her hjemme med det første. Den er foreløpig kun bekreftet for lansering i Kina der den skal komme i salg 29. desember for 4998 yuan (ca. 6200 kroner), og forgjengeren ble heller ikke solgt offisielt utenfor hjemlandet.