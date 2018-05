Hvisk det — krypterte direktebeskjeder kan være på vei til Twitter

Et nytt og pussig funn i til den offisielle Twitter-appen (androidversjonen) tyder på at man snart vil kunne kryptere direktebeskjeder.

Jane Manchun Wong, en utvikler med falkeblikk, oppdaget egenskapen i appens APK (Android Application Package — i bunn og grunn installasjonsfilen).

Twitter is working on End-to-End Encrypted Secret DM! pic.twitter.com/2lLr5i1p42May 4, 2018

I 2016 spurte Edward Snowden administrerende direktør for Twitter, Jack Dorsey, hvorvidt det ville være mulig å implementere enten krypterte direktebeskjeder, eller beskjeder som slettet seg selv automatisk etter at de hadde blitt lest.

Responsen var kort og konsis: «rimelig, og noe vi vil vurdere». Det var dog det siste man hørte fra den kanten.

Man har ingen informasjon om når funksjonaliteten blir implementert (hvis det i det hele tatt skjer — en del del kode inkluderes i APK-er kun i testøyemed), og Twitter har foreløpig ikke kommentert saken, men det later til at Snowdens anmodning endelig har blitt hørt.

Ta eierskap over emneknaggen

Twitter er ikke kjent for å være den sikreste plattformen. Er man av typen som har lyst på sikre samtaler er sannsynligheten stor for at man bruker Telegram eller WhatsApp istedenfor, men mye kan forandre seg om Twitter åpner for kryptering.

Et forbehold er selvsagt at selskapet unngår ulykker lik forrige ukes eksponering av 330 millioner brukeres innloggingsinformasjon. Selv om det på nåværende tidspunkt kan virke som om de slapp unna med skrekken har de likevel rådet alle sine brukere til å skifte passord.

Det er også en god idé å ta i bruk flerfaktor-autentisering, slik at det ikke kun er passordet som trengs for å låse opp kontoen din. Bare for å være sikker.

Sjekk Twitter-klientene som best kan holde styr på tvitringen din

Kilde: TechCrunch