Vi kræver skræddersyede tv- og streamingpakker

Tre ud af fire danskere vil have både tv og streaming i deres tv-pakke, og de vil samtidig kunne ændre kanal og tjeneste efter behov. Det viser en ny YouGov-analyse.

- Vi ser en tydelig tendens til, at danskerne selv vil bestemme mere om, hvilke medie- og underholdningstilbud, der skal være til rådighed i deres hjem. Danskerne er meget bevidste om, hvad de kan mediemæssigt, samtidig med, at udbuddet af tjenester og kanaler er blevet meget større de seneste år, siger Julie Nygaard, som er medieekspert i rådgivnings- og analysevirksomheden Wilke samt oplægsholder ved dette års Copenhagen FutureTV Conference.

Og denne udvikling nikker man genkendende til hos YouSee.

- En moderne tv-pakke skal selvfølgelig også indeholde streamingtjenester, og derfor gav vi i februar vores kunder mulighed for at sammensætte en tv-pakke med lige præcis de tv-kanaler og streamingtjenester, som de sætter mest pris på. Vi kan allerede nu se, at to ud af tre vælger en eller flere streamingtjenester, så der er bestemt et behov for selv at kunne skræddersy sit underholdningsunivers, siger Jacob Mortensen, tv-direktør i YouSee.

Til gengæld vil kun én ud af ti danskere ifølge undersøgelsen nøjes med at have streamingtjenester, men det undrer ikke medieeksperten hos Wilke.

- Selv om brugen af streamingtjenesterne vækster meget markant, så er det traditionelle flow-tv stadig vigtigt for danskerne. Vi ser en stigning i andelen af danskere, som kombinerer deres tv-pakke med streamingtjenesterne af den årsag, at behovet for især nyheder, generel samfundsorientering og sport kun kan tilfredsstilles gennem tv-pakken, siger Julie Nygaard.

Medievaner

Undersøgelsen, hvor der baserer sig på i alt 1.622 interview, viser også følgende:

- 77 procent af danskerne vil have både tv- og streaming i deres abonnementsløsning.

- 70 procent ville blive glade for en abonnementsløsning, hvor de løbende selv kan til- og fravælge tv- og streamingkanaler.

- Kun 5 procent af danskerne over 55 år vil nøjes med streamingtjenester. For befolkningen som helhed er det 13 procent

- 55 procent har været irriteret over ikke at have adgang til en bestemt tv-kanal, når der var noget, de ville se.

- 51 procent betaler for én eller flere streamingtjenester (eksempelvis Netflix, HBO eller TV2 Play) udover de streamingtjenester, der allerede er med i deres tv-abonnement.

- 67 procent af kvinderne vil gerne kunne skifte kanal eller tjeneste, når der kommer en særlig serie eller film.

- 62 procent af mændene vil gerne kunne skifte, når der kommer VM, OL og fodbold.

Foto: Pressefoto/YouSee