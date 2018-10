Vi kan komme til at se en 'baby'-udgave af Sony Alpha A9 inden jul

Der er begyndt at komme rygter om, at vi kommer til at se et nyt spejlløst APS-C-kamera fra Sony, som kunne blive præsenteret inden jul.

Vi rapporterede for et par uger siden, at vi snart kunne få en afløser for Alpha A6500 , men SonyAlphaRumors.com har oplysninger om, at det nye kamera faktisk kunne placere sig over Alpha A6500 i serien.

Det nye kamera ville være starten på en ny kamera-serie fra Sony med en centralt placeret elektronisk søger sådan som vi ser det på Sony’s spejlløse fuld-format kameraer.

Baggrundsbelyst sensor

Rygterne antyder, at det nye kamera kunne ses som en 'baby'-udgave af Alpha A9 , som er firmaets topmodel indenfor spejlløse kameraer. Det svarer til det som Nikon har gjort med sine D5- og D500 DSLR-modeller.

Det er sparsomt med specifikationer for det nye kamera, men rygterne antyder, at det matcher og i visse henseender overgår Fujifilm X-T3 med bedre autofokus og in-body billedstabilisering, mens det vil ligge på linje med Alpha A9’erens burst-speed på 20 fps.

Når det gælder sensoren, har Sony lige opdateret databasen over sensorer, som firmaet fremstiller , hvilket indbefatter en baggrundsbelyst 26MP APS-C sensor, som kunne passe godt til det nye kamera.

Vi kunne meget vel få en officiel annoncering i de kommende uger. Hvorvidt det vil være tidsnok for New York's PhotoPlus i næste uge, må vi vente og se.