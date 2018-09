VG+ viser storkamper fra La Liga og Serie A

Om du har abonnement til VG+ kan du nå få med deg noen av storkampene fra Serie A og La Liga. VG har nemlig inngått et samarbeid med rettighetsselskapet IMG Nordic og dermed fått tilgang til to kamper i måneden ut året. Det er VG selv som formidler nyheten.

VG+ kickstarter tjenesten lørdag med kampene Juventus – Napoli 18.00 og Real Madrid – Atletico Madrid 20.45.

– Det at vi sammen med VG kan få tilby ekte «fotballgodis» på lørdag i form av Cristiano Ronaldos Juventus mot Carlo Ancelottis Napoli, og rett etterpå et brennhett Madrid-derby, er noe vi ser frem til. Jeg tror det blir en opplevelse for alle fotballelskere, sier IMG Nordics Kristian Hysén til VG.

Sender kamper ut året

På spørsmål fra seg selv om hvorfor VG ønsker seg disse rettighetene, svarer fungerende administrerende direktør i VGTV, Thomas Manus Hønningstad, følgende:

– VG har det siste året hatt rettigheter til blant annet den historiske debuten til Cecilia Brækhus på amerikansk TV, og vi viste 120 kamper fra Norway Cup i august. Nå er vi svært glade for å kunne tilby våre abonnenter toppkamper fra italiensk og spansk liga.

Neste måned viser VG+ Barcelona – Sevilla 20. oktober, og derbyoppgjøret Inter – AC Milan 21. oktober.

Tipp topp for alle fotballglade VG+-abonnenter. Om du ikke allerede er abonnement skal du vite at prisen er 75 kroner i måneden eller eventuelt 695,- i året. Strømmetjenesten Strive Sport, som har rettighetene til samtlige kamper fra de to ligaene ut sesongen, koster 79 kroner i måneden – men der får du antakelig ikke eksklusive VG-nyheter med på kjøpet ...