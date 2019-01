Uden iOS 12.1.2 på iPad, kan nogle brugere ikke importere backups fra iCloud

At komme i gang med den nye iPad 9.7 og iPad Pro kan ifølge flere frustrerede brugere give tekniske problemer. Vi kan bekræfte, at de taler sandt.

Det er umuligt at importere eksisterende data på en opdateret iPhone igennem iCloud eller iTunes, fordi Apple endnu ikke har opdateret iPad til iOS 12.1.2 endnu. Dette er især et problem for nye iPad-ejere, som kun har iPhone-data at importere.

Den seneste version af iPhone-operativsystemet, iOS 12.1.2, er en mindre opdatering, som skal afhjælpe problemer med eSIM samt andre iOS 12 problemer . Den seneste version til iPad er derimod stadig kun 12.1.1.

Apples iPad behøver ikke 12.1.2-opdateringen, da den primært er henvendt til telefonerne … og så gør den alligevel, da du nu ikke kan importere iPhone-backups til en iPad fra iCould eller iTunes, hvis du allerede har opdateret telefonen til iOS 12.1.2.

@AppleSupport If I try to set up a new iPad via iCloud backup, but my iPhone is already on iOS 12.1.2, am I stuck? iPad is only up to iOS 12.1.1 and can’t restore from iOS 12.1.2. pic.twitter.com/CNpBXJwS94December 30, 2018

Apple har bekræftet dette for os:

”I har ret. Du vil ikke være i stand til at installere backup fra en nyere iOS-version, end hvad der er installeret på enheden”, lyder svaret fra Apple Support i en Twitter-besked til TechRadar.

Det faktum at Apple plager dig for at opdatere til iOS 12.1.2 på telefonen og nu er gået over til automatiske opdateringer, betyder at mange iPhone-brugere, som har købt en ny iPad, måske slet ikke ved, at de allerede har iOS 12.1.2 på deres telefon.

Hvis du sidder fast

Vi har testet dette problem af på tre forskellige iPads, inklusiv en ny iPad-bruger, som ikke havde nogen iCloud-backups udover dem på telefonen. Brugeren har ikke tidligere ejet en iPad og købte den nye iPad 9.7, grundet et godt tilbud henover julen. En masse nye brugere kan sidde i samme situation.

Det var ikke muligt at uploade apps, fotos og beskeder fra starten. At importere alle dine gamle data imellem enheder via iCloud, når du starter en enhed op for første gang, er en af de bedste funktioner ved Apples mobile styresystem.

Vi fandt et smuthul, som til sidst løste det frustrerende problem, men det krævede, at vi benyttede vores Apple Developer tool kit til 99 dollars. Vi opdaterede ganske enkelt til betaudgaven af iOS 12.1.3 til udviklere og sprang herved helt iOS 12.1.2 til iPhone over. Herefter kunne vi færdiggøre importen og fik på denne måde lov at overføre vores data til vores iPad.

Dette er naturligvis ikke en løsning for alle. De fleste vil være nødt til at vente, til Apple frigiver en iPad softwareopdatering, der matcher den version, der er på iPhone. Indtil da, må brugerne sætte deres enhed op som en ny enhed og downloade alting manuelt.