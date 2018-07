Twitter slår hårdt ned på mistænkelige konti

Twitter har i de seneste par år været i aktion for at bekæmpe spredning af misinformation og propaganda via det sociale netværk, blandt andet ved at låse konti, der virkede mistænkelige. Og nu går selskabet skridtet videre, idet alle de låste konti fra i dag vil blive slettet fra andre Twitter-brugeres opgørelser over følgere.

I praksis betyder det, at en del Twitter-brugere over hele verden vil se antallet af følgere dale i den kommende tid.

”De fleste mennesker vil se en ændring på fire følgere eller færre; andre med større antal følgere vil opleve et mere markant fald. Vi forstår, at dette kan være svært for nogle, men vi mener, at nøjagtighed og gennemsigtighed gør Twitter til en mere troværdig service til brug for offentlig samtale”, skriver Vijaya Gadde fra Twitters sikkerhedsafdelingen i en ny blogpost.

Lagt på is

Hun oplyser, at de konti, der nu bliver slettet af følger-statistikkerne, ikke nødvendigvis er spambots. For de bliver ifølge Vijaya Gadde oftest opdaget og blokeret automatisk af Twitters overvågnings-teknologi. Der er derimod tale om konti, som er kommet i søgelyset på grund af mistænkelige aktiviteter, såsom en pludselig strøm af tweets eller masseudsendelse af vildledende links.

I disse tilfælde har Twitter kontaktet ejeren af kontoen for at høre, om den eventuelt er blevet hacket eller lignende, og melder ejeren ikke tilbage med et tilfredsstillende svar, bliver kontoen låst. På den måde Twitter har gennem flere år lagt mistænkelige konti på is, så der ikke kunne udsendes tweets fra dem – men indtil nu har de altså stadig talt med som følgere af andre brugere.

Foto: Pixabay