Twitter testar en funktion som ger förslag på konton att sluta följa

Under en kort period den här veckan testade Twitter en ny funktion, som gav användare förslag på konton att sluta följa.

Funktionen upptäcktes först av TheNextWebs Matt Mavarra och testet (som bara var live i några dagar) gjorde att en ruta dök upp på användarens Twitter-konto och gav förslag på en lista av "konton som du kanske inte behöver följa".

Så här såg funktionen ut:

Twitter is now suggesting accounts to UNFOLLOW! h/t @medavep who got told to unfollow me! pic.twitter.com/PNaY7aQ9i0August 29, 2018