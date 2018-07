Twitter fjerner én million kontoer per dag for å holde feeden din ren

Twitter begynner å ta uønsket innhold og falske kontoer virkelig på alvor. Etter sigende har selskapet moderert og fjernet rundt 70 millioner kontoer i løpet av mai og juni, hvilket tilsvarer over en million om dagen, og mer skal det bli.



Ifølge The Washington Post har Twitter blitt møtt med økende kritikk den siste tiden, og har i kjølvannet av dette blitt strengere i sin moderering av brukerkontoer. Baksiden av medaljen er selvsagt at de nå må finne seg i å ha (og rapportere om) en mindre brukermasse.



Oppvasken Twitter skal har hatt fokus på automatiserte og spam-befengte kontoer, av typen som kjøres av programvare laget for å lure folk inn på lenker med eksempelvis reklame, slik at eierene kan skrape til seg noen øre per klikk. Hvis du har merket at det er mindre søppel i Twitter-feeden din, så vet du nå hvorfor.

Slåsskampen mot søppeltvitteret

Gizmodo melder også om at Twitter i tillegg slår hardt ned på oppstarten av slike spamkontoer — mer enn 50 000 lugubre kontoer per dag blir stoppet før de i det hele tatt blir laget.



Twitter sier selv at omtrent 5 % av deres brukerkontoer er spam-kontoer, og at opptil 9 % er boter — noen med helt legitime bruksområder, selvsagt. Analyser gjort av tredjepartsorganisasjoner mener at disse tallene kan være langt høyere, hvilket betyr at opprenskingen som nå utføres virkelig kan gjøre et innhogg i brukertallene til det sosiale nettverket.



Ved seneste opptelling meldte Twitter at de hadde 336 millioner aktive brukere, som logger seg inn på plattformen minst én gang i måneden. Det gjenstår å se akkurat hvor mye denne spam-ryddingen får å si for brukertallene, men for de virkelige av oss bør likevel denne sjauen gjøre det langt hyggeligere å bruke Twitter.