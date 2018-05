Twitch striimaa 500 jaksoa Doctor Whota

Tohtorin uusin apulainen on striimauspalvelu Switch, joka kertoi näyttävänsä 500 jaksoa Doctor Whota 29.5. alkaen.

Projekti toteutetaan yhteistyössä BBC Studiosin kanssa ja tarkoituksena on aloittaa aina vuonna 1963 julkaistusta debyyttijaksosta An Unearthy Child (AKA 100,000 BC). Sarjamaratonia jatketaan sen jälkeen 26 tuotantokauden ajan, joiden myötä näemme kaikki seitsemän ensimmäistä tohtoria.

Twitch ymmärtää, ettei kukaan pysty katsoa sarjaa vuorokauden ympäri, sillä kovimmatkin fanit tarvitsevat yöunia. Se aikookin näyttää joka päivä kahdeksan tunnin edestä uusia jaksoja. Aikavyöhykkeet aiheuttavat haasteita striimille, joten samat jaksot näytetään kaksi kertaa päivässä. Ensimmäinen kahdeksan tunnin putki alkaa Suomen aikaa kello 21 ja loppuu aamuviideltä. Uusinnat alkavat välittömästi sen jälkeen ja kestävät aina 13 saakka iltapäivällä.

Pienellä suunnittelulla saat kuitenkin nukuttua yösi sarjamaratonista huolimatta. Voit esimerkiksi katsoa ensimmäiset kolme tuntia 21-00, nukkua kahdeksan tuntia ja jatkaa loput viisi tuntia aamukahdeksalta.

Moderni klassikko

Doctor Who -jaksot näytetään /twitchpresents-kanavalla. Tunnelmaan virittäytymiseksi Twitchistä löytyy nyt myös omat Doctor Who -emotet ja Tardis-cheermote.

Tosifaneille on tarjolla myös seitsemästä jaksosta koostuva Yogcast, jossa Doctor Who -asiantuntijat ja käsikirjoittajat valottavat tarkemmin sarjan päätapahtumia.

"Etsimme jatkuvasti mahdollisuuksia saavuttaa uusia yleisöjä ja helpottaa fanien sitouttamista suosikkisarjoihinsa. Doctor Who on kunnioitettavan perinteikäs sarja, joka on kulkenut eri teknologioiden mukana aina VHS-ajoista tämän päivän striimauspalveluihin saakka. Twitch on jälleen hyvä esimerkki loistavasta palvelusta, jolla on päivittäin yli 15 miljoonaa aktiivikäyttäjää. Olemme innoissamme päästessämme tarjoamaan heille klassisen Doctor Who:n ja juhlimaan samalla sarjan 54-vuotiasta innostavaa ja kekseliästä perintöä.