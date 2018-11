Tumblr er forsvundet fra Apples App Store, og ingen ved hvorfor

Tumblr: Det sted, som følsomme sjæle fra hele verden opsøger for at lufte deres kvaler, starte diskussioner, dele sjove GIFS og reblogge skønne indretningsbilleder, der lissom er helt vildt æstetiske.

Og nu har Tumblr-brugere fået en ny kilde til kvaler, da Tumblr-app'en tilsyneladende er forsvundet fra Apples App Store. Det betyder, at de, der har slettet app'en fra deres iPhone og vil geninstallere den, ikke længere kan gøre det.

Ikke nok med det, så har nogle brugere, der stadig har iOS-app'en installeret, fundet ud af, at de ikke længere er i stand til at slukke for Tumblrs 'safe mode', hvilket betyder, at mange nu ikke kan se blog-indhold beregnet til brugere over 18 år.

Tumblr har udsendt en erklæring i et blogindlæg, hvor de siger, at de "fortsat arbejder på at løse problemet med iOS-app'en." I mellemtiden har utilfredse brugere brugt Twitter til at udtrykke deres utilfredshed med, at app'en er forsvundet:

so apparently this is happening to ppl all over the world which means tumblr literally just deleted their app from the app store like incompetents im really screamingNovember 16, 2018

why is tik tok still on the app store but tumblr gets taken down?? excuse me but what kind of cursed timeline bullshit is thisNovember 19, 2018

Anstødeligt indhold?

Der har været spekulationer fremme om, at årsagen til Tumblrs pludselige forsvinden fra App Store har mere at gøre med Apples retningslinjer for 'anstødeligt indhold' end en tilfældig glitch eller en menneskelig fejl. Dette kunne forklare, hvorfor brugere, der stadig har app'en, ikke kan søge efter indhold forbeholdt brugere over 18 år.

Apples definition af upassende indhold er i bedste fald vag og inkluderer alt, der er "stødende, ufølsomt, oprørende, beregnet til at fremkalde væmmelse eller i usædvanlig dårlig smag."

Da et stort antal blogs rummer indhold med kunstnerisk eller 'æstetisk' nøgenhed (og mange flere indeholder egentlig erotik), kan konsekvenserne for blog-sitet være enorme, hvis Apple har vurderet, at app'en er for upassende til at være i deres App Store.

Via Gizmodo