Toyota sender verdens første hydrogendrevne båt på en seks år lang reise

Toyota er sponsorer når verdens første autonome hydrogendrevne båt drar på en seks år lang verdensturné. Den spesiallagede konkurransebåten heter Energy Observer, og bruker sol-, vind- og bølgekraft — såvel som karbon-nøytralt hydrogen laget av sjøvannet.

Grunnteknologien for dette eksisterer allerede på land, der det hjelper på problemer fornybar energi har med å opprettholde jevn strømproduksjon. Dette er første gangen denne teknologien brukes til sjøs, den brukes til å produsere hydrogen «live» under navigasjonsperioder og da fartøyet er til kai.



Skipet lager hydrogen ved følgende prosess: sjøvann blir demineralisert (salt og ioner blir fjernet), deretter separeres oksygenet og hydrogenet via elektrolyse. Hydrogenet blir så komprimert til 350-700 bar og lagret i tanker, klare til bruk i energikomposisjonen når de trengs.

Verdens første

Energy Observer ble bygget i Canada i 1983 av skipsdesigner Nigel Irens, og denne seneste reisen er ikke det første verdensrekordforsøket utført av fartøyet. I 1984 ble Energy Observer den første seildrevne racerbåten som slo 500-milsgrensa på 24 timer.



Båten har blitt forlenget fire ganger siden kappløpsdagene, og er nå 30,5 meter lang, og 12,8 meter bred. Med sine 28 tonn har den et formidabelt fortrinn når det gjelder vekt, særlig sammenlignet med båter som baserer sin fremdrift utelukkende på batterilagre.



Et team på over 30 personer, inkludert arkitekter, designere og ingeniører, jobbet med å forberede båten før den seks år lange reisen, hvor den kommer til å navigere i farvannene til 50 land, og stoppe i 101 anløpshavner.



En nordeuropeisk turné står på plakaten neste år, hvilket inkluderer stopp i flere norske byer. Mannskapet har også tatt sikte på å nå Tokyo i 2020, i tide til å rekke OL.

Victorien Erussard er profesjonell racerbåtfører og kaptein på båten. Leder av ekspedisjonen er Jérôme Delafosse, til vanlig filmskaper og dykker.



Under reisen skal teamet lage dokumentarer om driftsikre energikilder. Disse vil bli kringkastet i form av en åtteepisoders serie på det franske fjernsynsnettverket Planète+, samt legges ut som webserie på sosiale medier.



«Energy Observer er en samtale med dobbelt meningsinnhold: man resirkulerer en pålitelig og lett katamaran som er innehaver av verdensrekorder, og samtidig investerer man i forskning og utvikling, istedenfor i materialer.» sier Erussard.

Hydrogensamfunnet

Toyota bruker allerede hydrogen til fremdrift i landbaserte kjøretøy, i for eksempel Toyota Mirai, samt busser, lastebiler og gaffeltrucker.



Frankrikes Toyota-avdeling leverte åtte kjøretøy mannskapet til Energy Observer kunne bruke når de var i havn på fjorårets del av ekspedisjonen. Nå har Toyota Motor Europe gitt sin fulle støtte til reisen.



«Energy Observer er et spennende initiativ, og vi i Toyota Motor Europe er henførte over å bli assosiert med et slikt entusiastisk og hengivent team.» sier Matt Harrison, visepresident for salg og markedsføring.



«Dette prosjektet viser nok en gang de mange praktiske bruksområdene hydrogen kan utvikles mot i det vi går over til å bli et hydrogensamfunn.»