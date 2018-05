Til kamp mod cyberangreb

Med et spritnyt undervisningsværktøj går TDC Erhverv til kamp mod de it-kriminelle, der i stadig stigende grad arbejder uden om sikkerhedssystemer og forsøger at komme indenfor via den enkelte medarbejders digitale færden. Derfor er budskabet fra TDC Erhverv klart: Medarbejderne skal uddannes, så de ikke ved en fejl lukker de ubudne gæster indenfor.

De fleste virksomheder og organisationer ved godt, at det er vigtigt at beskytte sig mod hacking, men det er ikke nok at indkøbe de bedste og dyreste systemer, hvis ikke også medarbejderne lærer, hvordan man færdes inden for de indkøbte sikkerhedsmure.

Menneskelige fejl

Det anslås, at mere end 70 procent af de cyber-angreb, der lykkes, sker på grund af menneskelige fejl. Ikke fordi, der var en firewall, der ikke var opdateret eller lignende. En problematik, som ifølge TDC Erhverv får alt for lidt opmærksomhed, og som de nu vil gøre noget ved. Det sker med lanceringen af et enkelt undervisningsværktøj, CyberAware, der er det første af sin slags i Danmark, og som er målrettet danske virksomheders og organisationers medarbejdere, så de kan lære om blandt andet datahåndtering, phishing og sikker surfing.

”Det her handler ikke om at føre skræmmekampagner eller at male store - og unødige - trusselsbilleder, men fakta er fakta, og man lukker øjnene for et stort sikkerhedsproblem, hvis man ikke tager sine medarbejderes adfærd seriøst. Det er ikke nok, at it-afdelingen ved, hvordan man garderer sig mod digitale angreb. De er nødt til at uddanne deres medarbejdere i, hvordan man er sikker online, og det vil vi gerne hjælpe dem med ved nu at kunne tilbyde et simpelt læringsværktøj som de første i Danmark,” siger koncerndirektør for TDC Erhverv, Marina Lønning.

Spot en trussel

Formålet med værktøjet og materialet er, at medarbejderne skal trænes i, hvordan man kan undgå at blive offer for cyber-angreb og dermed lære at beskytte deres data fra cyber-kriminelle. Man gør det enkelt og ligetil at lære ansatte i organisationer, hvordan de bedst spotter phishing-trusler og beskytter virksomheden mod datatyveri.

CyberAware er skræddersyet til det danske marked og kommer derfor på dansk - og på engelsk, hvis man ønsker det. Der undervises i datahåndtering, GDPR, phishing, sikker surf, sociale netværk og indblik i hackerens mindset.

TDC CyberAware er blevet til i samarbejde med britiske MetaCompliance, som har været markedsleder i Compliance og Cyber Security Awareness-software de seneste 10 år. De står for at udvikle undervisningsmaterialet, mens TDC Erhverv sørger for al lokalisering, support og træning i det danske marked.

Foto: Pixabay