Ticketmaster offer for hacking

Det internationale billetfirma Ticketmaster er blevet offer for et hackerangreb og advarer nu kunderne om, at deres personlige oplysning kan være faldet i hænderne på svindlere. Ticketmaster opdagede ondsindet software på et kundesupportprodukt hos den eksterne tredjepartsleverandør Inbenta for en lille uge siden og har siden meldt ud, at en ukendt tredjepart har fået adgang til nogle af deres kunders personlige informationer, herunder betalingsoplysninger.

Ticketmaster sælger billetter til koncerter, sportsbegivenheder og kulturevents over det meste af verden. Og firmaet mener, at hackerangrebet sandsynligvis udelukkende er gået ud over britiske kunder, der har købt billetter mellem februar og den 23. juni 2018 samt internationale kunder, som har købt eller har forsøgt at købe billetter mellem september 2017 og den 23. juni 2018. Danske billetkøbere er angiveligt ikke i fare for at få misbrugt deres personlige oplysninger.

”Svindlen er ikke gået ud over danske kunder,” udtaler Jakob Lund, direktør i Ticketmaster, til DR.

Hold øje med din konto

Da billetfirmaet opdagede hackerangrebet, deaktiverede de leverandøren Inbentas inficerede produkt på alle Ticketmaster websites og kontaktede de kunder, som kan have været berørt af angrebet. På deres hjemmeside skriver Ticketmaster til deres kunder, at ”hvis du ikke har modtaget en e-mail, er det fordi vi ikke mener, at du er blevet berørt af denne sikkerhedshændelse baseret på vores undersøgelser.”

Alligevel skal alle billetfirmaets kunder som en sikkerhedsforanstaltning nulstille deres passwords, når de logger ind på deres profiler næste gang. Samtidig opfordrer Ticketmaster deres kunder – også danske – til at holde et vågnet øje med deres kontoudskrifter og kontakte banken i tilfælde af mistænkelig aktivitet på kontoen.

Foto: Pixabay