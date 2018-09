Tibber lanserer smart elbil-lader og pulsmåler til huset ditt

Hvis Tibber holder det de lover, vil du snart få mulighet til å gjøre både huset ditt og elbil-ladingen din smartere.

Tibber er ikke helt som andre strømselskaper. For det første foregår alt via en app, for det andre betaler du kun en fast pris og får strømmen til innkjøpspris, og for det tredje så kan Tibber ta over styringen av oppvarmingen i huset ditt.

Hittil har denne styringen skjedd via tredjeparts smarthus-produkter som FutureHome, Netatmo og Samsung SmartThings, og ved hjelp av Tibbers egne algoritmer og maskinlæring så kan systemet automatisk justere varmen i huset ditt basert på blant annet strømpris og temperaturer både ute og inne.

Nå tar imidlertid Tibber sine første skritt mot å selge sine egne fysiske produkter, og under et lanseringsarrangement i Oslo tirsdag kveld viste de frem to nyvinninger.

Lad bilen smartere

En av dem er den smarte elbil-laderen Easee, som er utviklet av et Stavanger-basert selskap med samme navn. Det har også tidligere vært mulig å knytte elbil-ladere for Tesla, Volvo, BMW og Volkswagen til Tibber, men den nye laderen skal ifølge selskapet støtte alle bilmerkene på markedet.

Viktigst av alt er det at Tibber lover at den smarte teknologien i Easee skal gi deg 20 prosent lavere strømpris enn før. Dette skal oppnås ved at laderen kobles opp mot Tibber og lader bilen når strømprisene er lavest. Går prisen opp tar altså ladingen en pause, men du kan samtidig også oppgi i appen når ladingen må være ferdig slik at laderen prioriterer ferdiglading når det er nødvendig.

Laderen skal støtte både 1- og 3-fase, den kan levere opptil 22 kW, og den har standard type 2 ladekontakt. Har du flere elbiler, kan opptil tre enheter kobles i serie.

En pulsmåler for huset ditt

Selskapet lanserte også Tibber Pulse, en strømmåler de omtaler som en pulsmåler for huset ditt. Den plugges rett i AMS-måleren vi alle etter hvert får installert i boligene våre, og derfra sender den nøyaktig strømforbruk målt hvert annet sekund til Tibber-appen. På den måten kan du få bedre oversikt over forbruket ditt, og eventuelt kartlegge hva som bruker mye strøm.

En fordel selskapet trekker frem, er også at du får varsel om strømmen går mens du ikke er hjemme. På den måten får du mulighet til å foreta deg noe, slik at du for eksempel kan redde maten i fryseren din om uhellet skulle være ut.

Tibber Pulse skal kunne installeres på bare noen minutter, men den krever at HAN-porten i strømmåleren din er aktivert. (Foto: Tibber) (Image: © Tibber)

Pulse skal støtte målere fra Aidon og Nuri/Kaifa allerede ved lansering, mens Kamstrup-målere kommer med i november.

Det er verdt å merke seg at HAN-porten i måleren din må være aktivert for at Pulse skal fungere, og det kan være at du må kontakte netteieren din og bed dem aktivere den.

Flere tilkoblinger

Under arrangementet introduserte Tibber også sitt siste tilskudd til listen av såkalte Power-ups, som altså er ulike tredjepartsløsninger som kan knyttes til appen. Denne gangen er det den norske paneloven-produsenten Mill som har fått innpass, og du kan dermed la Tibber ta kontroll over de wifi-tilkoblede varmeovnene dine.

(Image: © Mill)

Easee-laderen kan forhåndsbestilles nå for 6995 kroner fra Tibbers nettbutikk, og vil være klar for utsending i desember. Husk bare at den må installeres av en sertifisert elektriker, og den utgiften kommer naturlig nok i tillegg.



Tibber Pulse kan også forhåndsbestilles, og de første kjøperne vil begynne å motta sine enheter i oktober. Den skal koste 995 kroner, men eksisterende og nye Tibber-kunder får den for 595 kroner.

(Kilde: Tibber.no)