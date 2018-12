The Walking Dead sæson 8 og 9 får dansk premiere på ny streamingtjeneste

Er du fan af den amerikanske serie The Walking Dead, så behøver du ikke længere at frygte, at du ikke kan komme til at se de nye sæsoner. Det gælder i hvert tilfælde, hvis du er tv-kunde hos YouSee.

Som vi tidligere har afsløret, så er det nemlig den gamle kending YouSee og amerikanske FOX, som har slået pjalterne sammen om en ny streamingtjeneste, som de har døbt Xee. Debuten på den nye tjeneste er den 20 januar, og det sker med den populære zombieserie The Walking Dead sæson 8, som endnu ikke har været vist i Danmark. Samtidigt får man også adgang til alle de tidligere sæsoner.

Med den nye streamingtjeneste tager YouSee kampen op mod Netflix, HBO Nordic, Waoo og Dplay

"Vi ved, at rigtig mange danskere har ventet i spænding på at følge Rick Grimes og de andre overlevere i 'The Walking Dead', og vi er super glade for, at vi sammen med FOX nu kan vise de to seneste sæsoner af kultserien. Allerede den 30. december kan vi give danskerne en forsmag på Xee-universet med danmarkspremieren på sæson 8, og når Xee går i luften den 20. januar viser vi de første otte afsnit af sæson 9 på en gang", fortæller Christian Morgan, mediedirektør i YouSee i en pressemeddelelse.

Indholdet på Xee vil være en blanding af nye programmer, blandt andet serien Sunday med Melvin Kakooza og Lars Hjortshøj, og amerikanske serier som The Passage og 9-1-1 fra FOX.

Xee vil som nævnt være tilgængelig for alle YouSees tv-kunder fra den 20. januar - både som tv-kanal og via streaming fra web, app eller tv-boks.

Foto: AMC/Fox Networks Group