The Walking Dead: Our World bruger AR til at levere zombier til din dørtærskel

Den finske spiludvikler Next Games og AMC har udsendt et grusomt nyt mobilspil, der bruger augmented reality (AR) til at sprede horder af zombier rundt i den virkelige verden. The Walking Dead: Our World blev første gang annonceret i august sidste år, og nu er spillet så til gratis download for både iOS- og Android-brugere. Du er inviteret til at spille alene eller sammen med venner.

The Walking Dead: Our World bruger Google Maps og involverer lokaliteter som Frihedsgudinden i New York, Burj Khalifa og London Eye. Du skal forestille dig Pokémon Go og erstatte de små hoppende figurer med blodtørstige banditter.

Hvis du ikke er i stand til at gå udendørs på grund af forkølelse eller bare almindelig dovenskab, så giver The Walking Dead: Our World dig mulighed for at spille i Couch Mode, hvilket betyder, at du ikke behøver at rejse dig fra sofaen.

"Jeg er stolt af vores Next Games-team. De har skabt et utroligt ambitiøst spil, der både er indlevende og krævende sammen med AMC’s The Walking Dea-unverts" siger Teemu Huuhtanen, Next Games' topchef.

"Kombineret med en både teknisk og kreativ unik AR-afvikling, så er dette spil en helt ny tilgang til genren".

Mens vi venter

I juni 2017 annoncerede skaberen af The Walking Dead, Robert Kirkman, et nyt samarbejde med Skydance Interactive med henblik på at skabe en række nye og originale VR-spil med udgangspunkt i det grusomme univers.

Siden da er der ikke sluppet meget ud om samarbejdet, men dette nye spil burde gøre ventetiden sjovere for enhver, der ser frem til VR-spillene.