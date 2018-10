Tesla kan få «Dog Mode» som informerer forbipasserende om at hunden har det greit

Tesla-bilene har allerede en funksjon som sørger for å holde en lav temperatur inne i bilen, og Elon Musk har bekreftet at en fremtidig oppdatering kan inneholde en «Dog Mode» som kan vise en melding til forbipasserende om at hunden i bilen har det helt greit. Det kan være greit ettersom det er lav terskel for knuse ruter på biler i sommervarmen om politiet mottar en melding om en hund alene i en parkert bil.

Det var på Twitter at en Tesla-eier foreslo en slik løsning til Elon Musk, og den administrerende direktøren i Tesla bekreftet at dette faktisk kunne bli implementert i en kommende oppdatering, og at tiden som hunden hadde vært alene samt temperaturen inne i bilen kunne vises på bilens skjerm eller på en annen måte.

Ved å gi forbipasserende mer informasjon om situasjonen så kan kanskje Tesla-eiere unngå å få rutene knust mens de er inne på butikken i noen minutter av velmenende forbipasserende eller lovens lange arm.

Sikkerhet først

Funksjonen for å unngå at temperaturen blir for høy inne i bilen kalles «Cabin Overheat Protection» og ble rullet ut til Tesla-eiere i juni i år. Når bilen er parkert så vil «Cabin Overheat Protection» sørge for at temperaturen ikke går over en predefinert terskel. I utgangspunktet er denne satt til 40 varmegrader, men kan reguleres via konsollet.

Men, tross positive tilbakemeldinger fra sjefen selv, denne funksjonen er først og fremst designet for sikkerhet. Den er ment for å holde hunden trygg og avkjølt om den skulle bli etterlatt i en kortere periode og er ikke laget for å holde de komfortable over lengre perioder.

Det er ikke anbefalt å etterlate hunden i en parkert bil, og allerede ved 18-20 varmegrader kan temperaturen i bilen fort bli helsetruende både for hunder eller barn. Det er også viktig å merke seg at det ikke er lov å bryte seg inn i biler for å redde hunder uten å ha først kontaktet politiet, og selv da vil du måtte regne med å forklare deg etterpå.