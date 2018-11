Telias kunder får Black Friday-tilbud dagen før

Sidste år ved samme tid introducerede Telia shopping-dagen Purple Thursday for deres eksisterende kunder, der fik lov at købe Black Friday-tilbud en dag tidligere end alle andre – og nu har teleselskabet besluttet at gøre Purple Thursday til en tradition.

Så er du kunde hos Telia, kan du få fingre i selskabets Black Friday-tilbud på smartphones og mobiltilbehør allerede i morgen, torsdag den 22. november.

Purple Thursday løber kun af stablen i Telias butikker, så du kan altså ikke klare dine indkøb online fra sofaen – men til gengæld må du gerne invitere en ven med på tilbuds-shopping i butikken, selv om han eller hun ikke er kunde hos teleselskabet. Telia oplyser, at tilbuddene er de samme som på selve Black Friday, og at deres deals er ens over hele landet.

Selskabet har ikke afsløret, hvad de har posen af tilbud, men da de forhandler populære mobilbrands som Apple, Samsung, Huawei og OnePlus, skal der nok være noget at kigge efter for de fleste.

Er du Apple-fan, er det måske værd lige at tjekke, om eksempelvis iPhone X skulle hænde at blive sat ned. Selv om modellen kun er et års tid gammel, er den ved at blive udfaset i kølvandet på Apples store efterårs-lancering af blandt andre iPhone XS og iPhone XS Max.

Så selv om Telia allerede har udstyret iPhone X med et "lav pris"-label på deres hjemmeside, er det da ikke umuligt, at prisen får et ekstra nøk nedad i de kommende dage.

Grafik: Telia