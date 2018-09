Telia varsler gradvis utfasing av 3G-nettet

Telia melder i dag i en pressemelding at de planlegger en gradvis utfasing av 3G-nettet fra årsskiftet 2018/2019, og planen er at frekvensene som i dag brukes til 3G i fremtiden skal brukes til 4G og 5G.

– Utfasing av 3G-nettet er en naturlig utvikling som vil gi enda bedre kundeopplevelser, enten kundene bruker mobilen eller nettbrettet til å prate, surfe eller streame, sier direktør for privatmarkedet i Telia Norge, Kjersti Jamne.

Dagens vanlige mobilsamtaler går fortsatt over 2G-nettet, mens 3G-nettet var det første rene mobildatanettet. Dette har nå blitt etterfulgt av det mye raskere 4G-nettet, og mobilselskapene er også i full gang med å forberede utbygging av et 5G-nett.

Gjør plass til ny teknologi

For å kunne bygge ut den nye teknologien videre, må derfor den gamle teknologien vike, ifølge teknisk direktør i Telia Norge, Dag Wigum:

– For å få plass til fremtidens teknologi er vi rett og slett nødt til å fase ut den gamle. Vi må prioritere de frekvensene vi har til den nyeste teknologien, nemlig dagens 4G og fremtidens 5G, samt utbyggingen av et landsdekkende IoT-nett. 4G kan levere enormt mye mer data og hastighet i mobilnettet over det samme frekvensbåndet sammenlignet med de gamle teknologiene. På denne måten sikrer vi våre kunder den beste opplevelsen i nettet.

Alle mobiltelefoner som er kjøpt de siste 4-5 årene burde være utstyrt med 4G (LTE), men det kan være lurt å sjekke for sikkerhets skyld. Etter hvert som 3G-nettet blir skrudd av stadig flere steder, vil nemlig gamle telefoner få problemer med mobildatadekningen.

Tale burde imidlertid fortsatt fungere fint, men også på det området ser Telia for seg at 4G etter hvert kan ta over. Enkelte nyere telefoner har støtte for såkalt 4G Tale, og dette er det allerede en del som har tatt i bruk.

4G er fremtiden

– Det mest naturlige er å begynne med å slukke 3G-nettet fordi overgangen til 4G-telefoner går så raskt hos kundene. Om ikke lenge vil svært få bruke 3G-nettet fordi de ringer over 4G, og 4G-dekningen vil være like god som 2G-dekningen, sier Dag Wigum.

På det tidspunktet kan det bli aktuelt å også begynne avviklingen av 2G-nettet:

– Nedstengningen av 2G ligger lengre frem i tid, men vi vil teknisk sett være klare til å begynne på den jobben når 3G er faset ut. Det er likevel viktig å understreke at endelig 2G-utfasing selvfølgelig vil avhenge av konkurranse- og markedsforhold samt utbredelsen av telefoner som støtter 4G Tale, forklarer Wigum i pressemeldingen.

– Vi skal selvsagt informere våre kunder mer konkret når det nærmer seg, men vi ønsker å dele dette i god tid slik at de relativt få kunder som berøres gis muligheten til å omstille seg. Vi oppfordrer alle kunder som i dag har gamle 3G-telefoner, å bytte til telefoner som også kan bruke 4G. Da vil de få en mye bedre opplevelse både når de snakker i telefonen og når de bruker data, sier Jamne.

Telenor gjør det samme

Også Telenor har begynt arbeidet med å fase ut 3G, og på sine nettsider opplyser de at de i første omgang har stengt ned et lite antall basestasjoner i østlandsområdet. Dette arbeidet er forventet å fullføres innen utgangen av 2020, og også de skal bruke de frigjorte frekvensene til å bedre kapasiteten i 4G-nettet.

Dette bekreftet også dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, til E24 tidligere i år, men han understreket samtidig at de skal bevare 2G-nettet så de som ikke får koblet seg til 4G-nettet beholder dekningen. I tillegg til et lite antall privatbrukere, gjelder det nemlig også blant annet heisalarmer og ambulanser som fortsatt bruker eldre teknologi. Likevel er det tydelig at også Telenor ser på 4G som fremtidens teknologi:

– Det vil bli veldig få som blir berørt av dette. Det er selvfølgelig noen som har telefon uten 4G, men da er det kanskje på tide å bytte. I tillegg vil det være noen utlendinger på besøk i Norge der operatøren deres ikke har avtale om 4G-roaming, men arbeidet med å frigjøre mer frekvenser til 4G er helt nødvendig for at vi fortsatt skal ha et så godt mobilnett i Norge, sa Amundsen til E24.