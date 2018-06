Telia udruller ny landsdækkende IoT-teknologi

Sammen med en række udvalgte erhvervskunder er Telia i fuld gang med at teste et nyt højteknologisk mobilnetværk til at understøtte fremtidens Internet of Things (IoT). Testresultaterne tegner lovende, og Telia forventer at være i luften med et landsdækkende Narrowband IoT-netværk inden udgangen af 2018.

Der er fuld fart på den digitale udvikling. I dag tælles antallet af enheder, der er forbundet til internettet i millioner. Men med de kommende års udbredelse af Internet of Things – ofte forkortet til IoT – forventes det, at ca. 50 milliarder enheder vil være forbundet til internettet allerede i 2020. Og alene i Norden forventes det, at cirka 4 gange flere enheder per indbygger vil være på nettet end i resten af verden.

Det kræver ekstraordinært meget af et mobilnet. De mobilnetværk, vi kender i dag, vil slet ikke være tilstrækkelige til at dække de behov, som især erhvervslivet kigger ind i.

”Derfor er Telia i fuld gang med at udrulle et helt nyt landsdækkende netværk, der er skræddersyet til de behov som et øget fokus på IoT kræver. Den nye teknologi går under navnet Narrowband IoT (NB-IoT) og kan understøtte særlige behov, hvor parametre som bred dækning og indtrængningsdybde, meget lang batterilevetid, lave omkostninger og et meget stort antal enheder er afgørende”, siger teknisk direktør i Telia, Henrik Kofod.

Vigtigt skridt mod 5G

Med NB-IoT kan Telia levere services, der er tilpasset den enkelte kunde. Det vil give kunden bedre overblik over produktionen og mulighed for at agere intelligent og effektivt.

”Vi vil kunne adressere kundebehov og pains, som ikke tidligere har været teknisk muligt eller økonomisk forsvarligt. Samtidig er Narrowband IoT et vigtigt skridt på vejen mod 5G”, siger Henrik Kofod.

Teleselskabet dækker allerede i dag mere end halvdelen af Danmark med Narrow-band IoT. En række udvalgte erhvervskunder er allerede live i Telia NB-IoT infrastruktur via såkaldte trials.

Telia forventer at være live med et landsdækkende Narrowband IoT-mobilnetværk inden udgangen af 2018. Også i de øvrige nordiske lande har Telia så meget fart på udrulningen, at Telia allerede i år vil have et fuldt dækkende nordisk Narrowband IoT-netværk.

Grafik: Pixabay