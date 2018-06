Telia TV: Ingen skal gå glip af VM

Intet kan samle nationen om skærmen som et VM i fodbold. Derfor har Telia valgt at alle tv-kunder skal have fri adgang til samtlige VM-kampe – uanset hvilken tv-pakke man har. Samtidig holder Telia fast i at tilbyde første måned gratis. Dermed kan alle danskere kvit og frit se samtlige 64 VM-kampe med dansk kommentator uden ekstra omkostninger.

”Hvert år dropper titusindvis af danskere deres kabel-tv-pakke. Det er for dyrt og for bøvlet her i 2018. Men vi ved, at intet kan samle danskerne om skærmen som et VM i fodbold. Derfor tilbyder vi både nye og eksisterende kunder en nem og smidig – og ikke mindst rigtig billig – løsning til at se samtlige kampe på”, fortæller Telias privatkundedirektør, Gustav Berghog.

Tag VM med på ferie

”I modsætning til det gammeldags kabel-tv kan du med Telia TV nemt se tv på alle tilgængelige platforme. Du henter bare app’en, så er du kørende, og du kan frit tage Telia TV med dig på ferien i udlandet. Der er ingen begrænsninger”, siger Gustav Berghog.

Han henviser til, at Telia TV både findes til iOS, Android og som den eneste danske tv-app også til Apple TV. Det er altså muligt at se Telia TV på alle typer af skærme.

”Det kræver selvfølgelig rigtig meget data, hvis man vil streame alle de store kampe til VM. Men også uden VM kan vi se, at danskerne dataforbrug bare stiger og stiger. Derfor lancerede Telia for nylig Fri Data til vores kunder, så er du sikker på ikke at løbe tør for data, uanset om du så streamer samtlige 64 kampe og også lige vil gense din favoritkamp i tv-arkivet. Det er et af de såkaldte pain-points, som Telia gør op med”, slutter Gustav Berghog.

Det særlige VM-tiltag er skruet sådan sammen, at Telia under VM placerer de danske tv-stationer, der sender minimum én VM-kamp, i den billige grundpakke. Dermed får alle Telias tv-kunder fri adgang til samtlige VM-kampe med dansk kommentator uden ekstra omkostninger.

Foto: Pixabay