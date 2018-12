Telia og Odeon tester 5G

12. desember 2018 ble dagen da Telia offisielt barket i gang bruken av et mobilnett basert på 5G-teknologi i Norge. Ved en storstilt åpning på Odeon kino på Storo sto blant andre Jon Georg Dale klar til å fortelle om en reise fra en tid hvor mobilspillet Snake var et teknologisk vidunder, til dagen i dag hvor det nært forestående 5G-nettet bringer lovnader om revolusjonerende byks i ytelse.

Med på laget hadde Telia med seg AF-gruppen og GET, som i fellesskap presenterte en enstemmig visjon om en ny form for 5G-basert digitalisering. Mye ble sagt om potensial hos bedrifter som ser fremover og synergier som vil springe ut av dette, eksempler på bruk av 5G for å kople opp smarthjem ble også presentert, men følelsen av at noe virkelig nytt for folk flest var på trappene uteble.

Jon Georg Dale snakker om mulighetene 5G åpner for.

Mer interessant var årsaken til at vi befant oss i (nærheten av) Nydalen. Telia har i de siste dagene satt opp et testnett som baserer seg på et knippe basestasjoner i omegn rundt Odeon kino, og som første testobjekt skulle Odeon ta i bruk 5G for å spille av traileren til «Amundsen» i 4K (storfilmen om den norske polfareren som nådde både nord- og sørpolen først.)

Mens Ivar Hastvedt (Odeon Kino AS), Jon Georg Dale (FRP) og Abraham Foss (Telia) klemte til på en stor rød knapp satt Odeons representant rolig i et hjørne og trykket «play» på sin helt vanlige bærbare PC han hadde koplet til veggen via Ethernet. Pål Sverre Hagens skue ble så sømløst fremvist på det store lerretet, der signalet gikk via det interne nettverket hos Odeon, videre gjennom et modem på taket hos Odeon, som så hadde kontakt med Telias testnett i Nydalen. Snutten vi fikk se ble dermed strømmet direkte via 5G-teknologi.

Trioen trykker.

Demonstrasjonen var først og fremst en øvelse i hvor mye man allerede kan stole på at 5G-nettet fungerer til enhver tid, hvilket også var et tema samferdselsminister Dale var kjapp med å understreke viktigheten ved. Hva vi vanlige dødelige uten nettverksutstyr i hundretusenkronersklassen skal med den fantastiske oppetiden, båndbredden og responstiden var det naturlig nok vanskeligere å vise frem, siden de mobile enhetene som kan ta i bruk dette nettet ikke enda er på markedet.

Snart vil det dog være mulig å kople seg på Wi-Fi-nettet hos Odeon, som igjen er koplet til omverdenen via 5G, slik at man kan teste ut et nettverk som potensielt kan levere opp mot 2200 Mbit/s og ha nede i 6-7 ms responstid (inn til Wi-Fi-leddet).

Mens det nåværende testnettet bruker 3,7 GHz-båndet, vil fremtidens 5G bre seg i begge retninger, potensielt ned mot 700 MHz og opp mot 20 GHz og forbi. Det at nettet er modulært på denne måten gjør at vi både vil se et fremtidig fokus på både dekning og hastighet. De samme prinsippene gjelder dog fortsatt: desto høyere frekvens, desto høyere hastighet, og desto mindre areal dekker hver basestasjon.

«Amundsen» i 4K over 5G.

Hva betyr dette for oss med mobile enheter? I fremtiden vil kanskje ikke båndbredden utenfor de store byene være enorm, men et problem som er i ferd med å løses med 5G er responstid. Stadig flere aktører velger å satse både på sentralisert lagring og prosessering, og med et sisteledd som kan levere data raskere enn noen gang vil tjenester som AR, VR, spillstrømming og alt annet som trenger å flytte store datamengder i sanntid være trivielt å få til.

Konsekvensene av et internett i sanntid er uante, og per i dag skorter det nok mer på fantasien enn på teknologien når det gjelder å utvikle og vise frem opplevelser for sluttbrukere av 5G – men dette var bare startskuddet. Nå er 5G virkelig på vei.