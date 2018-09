Telia flytter inn i nye, supermoderne lokaler på Økern i Oslo

Norges nest største mobiloperatør har valgt Økern Portal som nytt hovedkontor i Norge. Bygningsmassen vil stå ferdig i løpet av «få år» skal vi tro eieren.

Telia Norge Telia Norge er den nest største leverandøren av mobiltjenester i Norge med et komplett tilbud for bedrifter og privatpersoner. Selskapet har om lag 1.400 ansatte, 2,3 millioner abonnenter, 65 butikker rundt om i landet og en omsetning på nærmere 9,4 milliarder kroner i 2017. Selskapet er representert med merkevarene Telia, OneCall, MyCall og Phonero i det norske markedet.

I en pressemelding fra Oslo Pensjonsforsikring (OPF) går det fram at Telia blir første leietaker i det som angivelig vil være et av Norges mest fremtidsrettede bygg. Telia holder i dag til i Nydalen, men ser fram til å flytte til Økern.

– Vi gleder oss til å flytte inn i Økern Portal, og er trygge på at vi har funnet det beste stedet for Telia Norges nye hovedkontor, sier administrerende direktør i Telia, Abraham Foss, i pressemeldingen.

– Vår nye arbeidsplass skal tiltrekke seg og engasjere ansatte, partnere og kunder i et bygg som er laget for økt samhandling både internt og med andre aktører. Økern Portal har den miljømessige og fleksible profilen som vi ønsker oss, og vi er overbevist om at vi vil trives godt i en ny, pulserende bydel som nå vokser frem, fortsetter han.

Et nytt landemerke

Økern Portal vil stå ferdig i løpet av få år og vil med sine 80.000 kvadratmetre bli et aldri så lite landemerke. Bygget vil bli innovativt med bærekraftige løsninger og et godt bespisnings- og servicetilbud, alt tilrettelagt for de som jobber i bygget og bor i nærområdet. Det planlegges også et hotell i komplekset, ifølge pressemeldingen.

– Vi er opptatt av å skape et pulserende miljø på gateplan. Målet vårt er å få til en miks av spennende spisesteder, kaffebarer, butikker og grønne friområder, sier Richard Groven fra OPF. Det er OPF som leier ut bygget.

– Vi er svært stolte av at Telia som et høyteknologisk selskap har valgt Økern Portal. Telia vil som første leietaker forsterke Økern Portal som konsept. Grunnsteinen for et av Norges mest fremtidsrettede bygg er nå lagt og vi gleder oss til å gi bygget tekniske løsninger som gir medarbeiderne en sømløs og fleksibel hverdag, sier Groven.