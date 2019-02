TechRadar Danmarks testgaranti

TechRadars mål er at være den mest pålidelige hjemmeside inden for forbrugerteknologi. Vi lægger al vor stolthed i at være uafhængige og sætter godt med tid af til hvert produkt i vores grundige testprocess. Vi opdaterer desuden vores anmeldelser løbende med ny og opdateret information, som hvert produkt udvikler sig.

Vi har det bedste hold af teknologijournalister i verden, og de er ikke bare eksperter på hver deres område, men også repræsentanter for de samme mennesker, som vi skriver til: de som ønsker at vide alt om de nyeste og bedste teknologiprodukter.

Vores redaktionelle uafhængighed støttes af et af verdens største forlag inden for teknologi, Future PLC, hvilket betyuder, at vi kan fortælle dig præcis hvad vi mener om produkter vi tester.

Her er vores løfte til dig:

Vi modtager aldrig penge for vores produkttest.

Vi vælger hvilke produkter vi tester, ud fra hvad vi tror, vores læsere ønsker at læse om.

Vi fortæller dig hvad vi mener – ikke hvad annoncørerne ønsker du skal høre.

Vi giver dig vores ærlige mening. Hvis vi mener et produkt er elendig, får du det at vide.

Hvis et produkt ikke lever op til vore forventninger, får du at vide hvorfor.

Hvis du mener, at vi ikke har overholdt et eller flere af disse løfter – send en mail til redaktøren, så skal vi gøre alt vi kan, for at rette op på det.

Vores karaktersystem

Vi bruger et letforståeligt femstjernesystem, og jo flere stjerner et produkt får jo bedre er det. Selvom vi kun tildeler én karakter, bedømmer vi alligevel hvert enkelt produkt ud fra en række kriterier. Her er kriterierne, som vi altid lægger vægt på:

Design

Hvordan ser produktet ud og hvordan føles det? Er byggekvaliteten god, eller føles det billigt?

Funktioner

Har produktet de funktioner vi forventer og ønsker?

Brugervenlighed

Hvor enkelt er det at bruge? Er styringen god og er brugerfladen logisk sat sammen? Ydelse

Hvor godt fungerer produktet? Fungerer alt som forventet?

Værdi for pengene

Giver lanceringsprisen dig god værdi for pengene, holdt op imod de øvrige kriterier?

Hvad er et førstehåndsindtryk?

Et førstehåndsindtryk giver dig journalistens umiddelbare oplevelse af et produkt og kan være baseret på et par minutters bug eller de første timerm, vi har haft med produktet.

Pointen er, at vi har haft mulighed for selv at prøve produktet og at journalisten herved kan give udtryk for sit personlige indtryk, selvom der kun er tale om et førstehåndsindtryk.