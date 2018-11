Teaser for Samsung Galaxy Note 9 tyder på glimrende batteritid

Ligegyldigt hvor meget, du spenderer på en telefon, er batteritiden ofte det, der halter - men det er et problem, som Samsung tilsyneladende tager fat på med Samsung Galaxy Note 9.

En ny video-teaser for telefonen, som du kan se nedenfor, viser en mobil med hastigt faldende batteriniveau. Selv efter lukning af apps og deaktivering af funktioner dør den, hvilket efterlader ejeren ude af stand til at svare på strømmen af meddelelser.

Der har vi vist alle været, men videoen slutter med teksten "Kan batteriet ikke holde trit? Meget kan ændre sig på en dag", efterfulgt af datoen den 9. august, som er dagen, hvor vi forventer at få Samsung Galaxy Note 9 at se.

Teksten under videoen er endnu mindre subtil, for der står: "Den 9. august 2018 vil strøm ikke længere være et problem."

Mere mAh

Videoen røber intet om, hvordan Samsung har tænkt sig at løse problemet, men vi har et godt bud, da Galaxy Note 9 ifølge adskillige rygter får et batteri på 4.000 mAh. Det er stort, selv for en telefon af denne størrelse, og det er det mest kraftfulde batteri, Samsung nogensinde har puttet i en af deres flagskib-mobiler.

Selv om størrelsen på batteriet indtil videre kun er et rygte, peger videoen tydeligt i retning af, at vi kan forvente et kraftigere batteri.

Selvfølgelig kan Samsung også have andre - eller supplerende – løsninger i ærmet, såsom en bedre batterispare-funktion eller softwareoptimeringer. Men det varer ikke længe, før vi ved præcis, hvad deres hint dækker over.