TDC siger farvel til Norge

21 milliarder kroner. Så meget - eller lidt - lykkedes det TDC Group at afhænde alle deres norske aktiviteter for. Salget involverer alle TCD Groups norske aktiviteter, TDC Norge og firmaet Get. Køberen er den svenske koncern Telia Company. Det skriver TDC Group i en pressemeddelelse.

Ifølge pressemeddelelsen går det godt for de solgte enheder, men salget sker for at styrke firmaets danske fokusområde.

”Vi ikke har behov for at eje disse forretningsenheder for at lykkes med det, der reelt set er en dansk fokuseret ambition,” siger koncernchef Pernille Erenbjerg, TDC Group (billedet).

Med salget overtager Telia Company i alt cirka 900 medarbejdere.

Salget skal godkendes af de norske konkurrencemyndigheder, hvilket forventes at ske senere på året.

Foto: TDC Group/Uffe Weng