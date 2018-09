Tastatur og mus til Xbox kommer snart, men det afhænger af udviklerne

Microsofts Xbox One-konsoller får, ifølge et tweet fra Mike Ybarra, der er topchef hos Xbox og Microsoft, snart mulighed for at understøtte tastatur og mus. Meddelelsen bekræftes yderligere af et indlæg på Xboxens blog.

Ifølge indlægget på bloggen får Xbox Insiders adgang til de nye funktioner i de kommende uger, og Warframe er en af de første titler, der understøttes.

Mouse and keyboard very close to coming to Xbox console. Lots of developer options to ensure fairness and a great experience. Choice is in the hands of the developer to do multiplayer pools (controller only, kb/mouse only, any, etc.). Soon! #XboxSeptember 25, 2018

En nøjagtig dato er endnu ikke oplyst, men forvent flere oplysninger den 10. november.

Tidligere har lignende forlydende fra Microsoft givet anledning til en del bekymring fra spillere, der mener, at brugere med tastatur og mus får flere muligheder end dem, der bruger en kontroller. Selv om dette stadig er en udfordring, så mener Ybarra, at det er op til udviklerne at sørge for, at dette ikke sker. Microsoft har ikke tænkt sig at udstikke regler på området.

Regler for tastatur og mus

Spiludviklere har allerede haft disse udfordringer til pc, hvor nogle spil har givet mulighed for auto-sigte, når en controller er blevet registreret af computeren, men ikke, når der bruges tastatur og mus. Udviklerne går muligvis endnu længere med hensyn til Xbox-spil; blandt andet er nævnt muligheden for at udligne spillet baseret på input-metoderne. En anden mulighed er, at nogle spil kun er for kontroller-brugere, mens andre er for tastatur-brugere - og så endda muligvis en blandet variant.

Og så skal man ikke glemme, at Microsoft overhovedet ikke vil blande sig i, hvad udviklerne vælger, så det er ikke usandsynligt, at nogle helt vælger at undlade muligheden for tastatur og mus.

Selv om rutinerede Xbox-spillere sikkert stadig vil være imod brugen af tastatur og mus, så vil de, der kommer med en pc-baggrund sikkert føle sig helt godt tilpas med et tastatur og en mus i hænderne. Det vil også give nye muligheder for producenterne af udstyr, da der jo vil være et helt nyt publikum til de bedste gaming-tastaturer og mus.