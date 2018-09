Superbillig smartphone kommer måske ikke til Danmark alligevel

Selv om den kinesiske producent Xiaomi tidligere på året meddelte, at deres nye lavpris flagskib, Xiaomi POCO F1, snart ville komme til Danmark, så er der noget, der tyder på, at de danske kunder måske alligevel ikke får mulighed for at købe den superbillige smartphone.

Ifølge mobilabonnement.dk så er de danske mobilselskaber ikke meget for at tage modellen ind i butikken. Ifølge mobiltjenesten, som har været i kontakt med mobilselskaberne, så er det kun 3 Mobil, der ikke kategorisk afviser, at man vil tage imod den billige smartphone, der ellers ville koste omkring 2.400 kroner.

Den tøvende melding fra 3 Mobil står lidt i kontrast til en tidligere udmelding, hvori det hed, at selskabet Hutchison, der ejer 3, havde indgået en aftale med Xiaomi om salg af deres produkter i Danmark.

Da POCO F1 blev lanceret i udvalgte lande tilbage i august, var interessen ellers forrygende. Ifølge GSMArena solgte mobilen 68.000 eksemplarer allerede indenfor blot fem minutter.

Bliver muligvis overhalet

For danske kunder vil det ellers være et stort tab, hvis POCO F1 ikke kommer til landet. Hvis prisen på de 2.400 kroner holder, får man en super mobil, der er udstyret med en Snapdragon 845 processor, 6GB RAM og 64GB lagerkapacitet. Hertil kommer en 6,18 tommer skærm med 18.7:9 format og Gorilla Glass 3 beskyttelsesglas. Styresystemet er Android 8.1 Oreo med firmaets eget MIUI 9 ovenpå.

Endelig har POCO F1 et dual bag-kamera, hvor det primære kamera har 12 megapixel og det andet 5 megapixel.

Vi venter derfor spændt på, at 3 Mobil henter Xiaomi POCO F1 til Danmark, hvor den kan være en seriøs konkurrent til de andre mobilproducenters top smartphones.

SIDSTE NYT: Er man blevet vil i varmen og ikke kan vente på, at 3 Mobil melder ud, så forlyder det nu, at Proshop og MyTrendyPhone er undervejs med mobilen til henholdsvis 3.291 og 2.899 kroner.

Foto: Xiaomi

Her er de bedste mobiler i 2018

Image 1 of 4 Du kommer formentlig ikke til at logge ind med fingeraftryksaflæsning på den nye iPad Pro 3. Foto: MySmartPrice / OnLeaks Image 2 of 4 Der er en lidt mystisk knap i det højre hjørne. Foto: MySmartPrice / OnLeaks Image 3 of 4 Apple holder fast i metalbagsiden. Foto: MySmartPrice / OnLeaks Image 4 of 4 De mindre kanter betyder, at den formentlig bliver lidt mere kompakt. Foto: MySmartPrice / OnLeaks

En ekstra knap og en manglende port

Det ser ud til, at Smart Connector er blevet flyttet til bunden på bagsiden (når man holder den i portræt-mode), mens det højre hjørne har fået placeret både volume-knap samt en anden mystisk knap eller port. Det er ikke tænd/sluk-knappen, da den sidder foroven sammen med to højttalerudgange.

I nederste hjørne er porten til opladning og yderligere to højttalerudgange. Desværre ser det ikke ud som om, at der er blevet plads til et 3,5 mm-stik til hovedtelefoner.

Vores kilde hævder, at målene på den kommende iPad Pro 3 er 280.6 x 215 x 5.85 mm (eller 7,77 mm inklusive bagkameraet). Det betyder, at den er mere kompakt end iPad Pro 12.9 (2017), der har målene 305.7 x 220.6 x 6.9 mm, men det er så på grund af den tyndere kant.

Selvfølgelig skal vi tage dette med et gran salt lige nu, men mon ikke vi får mere syn for sagen - sammen med en 10,5-udgave - når Apple holder konference den 12. september.