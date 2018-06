Studerende får støtte til at hjælpe blinde og døve i en digital hverdag

Fire studerende i IT-Produktudvikling er blevet en del af Innovationsfondens program for nyuddannede kandidater. De er kommet med, fordi de i specialet har skabt en sensor, der kan hjælpe døve og blinde i deres dagligdag.

645.000 kroner. Så meget har fire studerende i IT-Produktudvikling ved Institut for Datalogi fået i støtte af Innovationsfonden til udvikling af deres idé. De studerende har udviklet en sensor, som skal gøre hverdagen lettere for døve og blinde ved at opfange utilgængelig information fra deres teknologier i hjemmet.

”Vores hverdag bliver mere og mere digital, og det betyder, at en blind ikke kan se displayet på mikroovnen, og en døv kan ikke høre dørklokken, og da vi i slutningen af 2017 begyndte på specialet, satte vi os for at løse det,” siger Rasmus Korsgaard Kjeldgaard.

Fra hjem til smart-home

De fire beskriver sensoren, som et device, der kan gøre dit hjem til et smart-home, da den kan spore om det ringer på døren, om lyset tænder og slukker, eller om opvaskemaskinen holder op med at snurre, hvorefter man kan få besked om det på ens telefon.

”Vi fik rigtig fin respons, da vi testede det, og den ene af de to, som havde haft den siddende, ville ikke af med den igen, da den havde gjort hendes hverdag så meget nemmere, fortæller Christian Helding Sørensen.

Når de studerende har holdt en kort sommerferie efter specialeforsvaret den 28. juni, glæder de sig til at komme i gang med arbejdet med deres sensor.

”Det er især godt, at vi får tilknyttet en mentor, og at vi får endnu mere skub på forretningsdelen af vores virksomhed, ellers kunne vi nemt komme til at bruge alle vores kræfter på at udvikle på vores sensor, siger Rasmus Korsgaard Kjeldgaard.

Hjælp fra HatchIT-lab

Hvad det skulle ende med, havde de fire studerende ikke tænkt på, da de begyndte på deres speciale. De havde i hvert fald ikke regnet med, at de samlet ville få 45.000 kroner om måneden i et år som løn samt 105.000 kroner kvit og frit til deres projekt.

”Det betyder virkelig meget for os. Helt konkret betyder det, at vi får tid til at arbejde fuldtid med forretningsidéen,” siger Rasmus Korsgaard Kjeldgaard, og tilføjer, at de nu skal søge mere støtte.

Det var især fra HatchIT-lab, at de fire fandt hjælp til deres ansøgning, da de bestemte sig for at søge ind i InnoFounder programmet.

”De var rigtig gode til at skubbe os i den retning og få os til at indse, at vores projekt kan mere end bare være et speciale, og samtidig så var der utrolig meget viden, som vi kunne hente lige inde ved forskerne på den anden side af døren,” siger Mark Flarup-Jensen.

HatchIT-lab er et af de fagnære iværksættermiljøer under Aarhus Universitet, hvor man især arbejder med at få start-ups ud i virkeligheden.

Fra venstre på billedet: Mark Flarup Jensen, Rasmus Kjeldgaard, Christian Helding Sørensen og Tobias Emil Harbo

Foto: Department of Computer Science/pressefoto