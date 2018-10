SteelSeries' nye trådløse spillmus lover å fjerne alle forsinkelser

SteelSeries har nettopp introdusert Rival 650, en trådløs gamingmus, samt Rival 710, en oppdatert versjon av en kablet klassiker.

Rival 650 bruker noe selskapet kaller «Quantum Wireless», et 2.4 GHz-system som innehar en oppdateringsfrekvens på 1000 Hz – hvilket betyr at enheten registrerer sin posisjon hvert millisekund, slik at man i mindre grad opplever etterslep. Med andre ord kan man kutte kabelen og likevel være sikker på en spillopplevelse som ikke henger etter.

Dette er også den første trådløse musen som bruker en dobbelsensor ved navn TrueMove3+. En nett liten sak på 12 000 CPI (counts per inch) som SteelSeries introduserte i sin Rival 600. I vår test av sistnevnte fant vi ut at dette systemet gav oss god nøyaktighet, og at sensor nummer to gjorde at musen ikke gjorde uventede bevegelser når man løftet musen opp fra musmatten.

Et annet lyspunkt er at musen kan lades veldig raskt. Brukere kan plugge Rival 650 til en USB-port i et kvarter og få over ti timer batteritid. Hvis man har det virkelig travelt kan selv fem minutter gi en tre timer ekstra med fungerende mus.

Du er ute etter enda mer fra spillmusen din? Hva med et vektsystem som gjør at du kan skreddersy musens balansepunkt og hvordan den føles å bruke? Igjen, dette er noe SteelSeries sakset fra sin egen Rival 600, og det gir en tilgang til åtte vekter (på 4 gram per stykk), og totalt 256 mulige plasseringskombinasjoner.

Nesten unødvendig å nevne er RGB-lysene som følger med, med åtte forskjellige soner. Rival 650 kan kjøpes nå rett fra SteelSeries, eller fra de sedvanlige nettbutikkene (der billigste pris er 1269 kroner).

Rival 710

Hvis du har lyst på en kablet mus (som koster litt mindre), så kan det være interessant å vite at SteelSeries også har lansert Rival 710.

Denne bygger videre på forgjengeren Rival 700, en modulær gamingmus som var særs konfigurerbar. Med Rival 710 kan brukere bytte ut sensoren, kabelen og selv en liten OLED-skjerm på siden av musen (denne kan vise blant annet varsler eller egenprodusert grafikk, som eksempelvis en GIF). Den har også taktil feedback som fysisk kan fortelle brukeren om man for eksempel har lite liv.

Rival 710 kommer også til å bruke TrueMove3-sensoren for å forbedre nøyaktigheten, og har også en forbedret knappebryter som skal kunne holde 60 millioner klikk. Knappene kommer med andre ord til å holde en stund.

Rival 710 kan skaffes for 1029 kroner.