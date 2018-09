Steam Play lar en nå spille enkelte Windows-spill på Linux

Valve har offentliggjort en ny oppdatering til Steam Play som gjør at brukere kan spille spill som i utgangspunktet kun er tilgjengelige til Windows på Linux-maskiner.

Valve har i den senere tid lettet litt på sløret rundt den oppdaterte versjonen av denne tjenesten, og nå, i et innlegg på Steam-forumene, kunngjorde representant for Valve, Pierre-Loup Griffais, en oppdatering som muliggjør kjøring av Windows-spill på Linux via en modifisert versjon av WINE. Navnet på herligheten er Proton.

WINE (Wine Is Not an Emulator) er et verktøy som brukes til nettopp det å kjøre Windows-applikasjoner på *NIX-operativsystemer (først og fremst Linux), og det later til at Proton er en spesialisert versjon som tar sikte på å kjøre Windows-spill i Linux uten at alt for mye ressurser blir kastet bort i selve plattform-oversettelsen.

Det som menes med dette er at når et spill kjøres «native» (at det er laget spesifikt for et OS) i Linux, så brukes nær sagt alle maskinens ressurser utelukkende på å kjøre spillet.

På den andre siden, om man må dedikere ressurser til et kompatibilitetslag (som for eksempel WINE) for å kunne «oversette» et spill laget for andre operativsystemer på sparket (mens det kjører), så vil ytelsen være skadelidende.

Valve sier at Proton baserer seg på Vulkan, et populært grafikk-API med åpen kildekode som eksisterer på flere plattformer og operativsystemer, hvilket betyr at det er OS-agnostisk og kan kjøre på for eksempel Windows, Linux og macOS (samt andre operativsystemer), i motsetning til DirectX, som kun fungerer med Windows.

Den nye versjonen av tjenesten inkluderer også bedre ytelse i fullskjerm, støtte for kontrollere samt forbedringer for spill som bruker flere tråder.

Åpent vindu

Nye Steam Play er gode nyheter, ikke bare for gamere som bruker Linux, men potensielt også for alle som spiller spill på PC. Er man av denne sorten, så er det per nå essensielt å ha en eller annen versjon av Windows installert, siden bare en brøkdel av spill som blir gitt ut støtter, eller får støtte for, Linux (eller macOS, for den saks skyld).

Dette er frustrerende for folk som ikke er interesserte i å bruke Microsofts operativsystem. Det betyr at om man kjøper eller bygger ny gaming-PC, så må man alltid regne inn kostnaden for en Windows-lisens i budsjettet, hvilket er penger de aller fleste heller ville ha brukt på spill eller bedre maskinvare.

Valve har i lengre tider prøvd å venne folk av Windows. Et voksende antall spill på Steam er Linux-kompatible, og Valve har også laget sin egen gamingfokuserte Linux-distro, SteamOS.

Hvis Steam Play og Proton faktisk kan få Windows-spill over til Linux på en smertefri måte, så kan dette forandre alt. Folk vil kunne droppe Windows uten samtidig å måtte godta at spillsamlingen krymper mer enn manndommen under et tidlig mai-bad.

For øyeblikket er dette en umoden versjon av programvaren, så ikke alle spill er støttet (spill Steam Play imidlertid har støtte for inkluderer «Doom», «Tekken 7», «Mount & Blade» og «NieR: Automata»). Den støtter heller ikke spill som ikke er på Steam, slik som for eksempel EAs senere spill, og selv om WINE og Proton fungerer på macOS, så er det per nå ingen planer om å implementere den nye Steam Play-funksjonaliteten på Apple-enheter.

Likevel er dette en veldig spennende utvikling for gamere som er lei av å måtte bruke Microsoft Windows bare fordi de vil spille spill.