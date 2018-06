«Starfield» er Bethesdas første nye spillunivers på 25 år

Etter en nokså treg Bethesda-pressekonferanse tok produsent Todd Howard bladet fra munnen og presenterte utgiverens neste store prosjekt: «Starfield».

Ifølge Howard er dette en merkevare Bethesda i flere år har hatt lyst til å utvikle, og at de nå har muligheten til å gjøre det.

I motsetning til «Fallout 76», som også ble omtalt i detalj på scenen under Bethesdas E3-pressekonferanse, kommer «Starfield» til å bli et enspillerspill — like storslått som Bethesdas andre spillserier (Fallout og The Elder Scrolls), om det blir som beskrevet.

Howard gikk ikke innpå mange detaljene vedrørende det nye spillet, bortsett fra at det er i science fiction-sjangeren, og et enspillerspill. Etter disse kommentarene ble en kort trailer spilt av (denne kan sees nedenfor), og nok en bombe ble detonert: «The Elder Scrolls 6» er under utvikling.

«Starfield» ble først identifisert da Bethesda søkte om et patent for fem år siden. Siden den gang har tilnærmet null informasjon kommet ut om spillet, før nå.

Dessverre er det slik at vi fortsatt ikke vet stort om Bethesdas forestående romopera, og siden pressekonferansen er over er sannsynligheten stor for at vi er nødt til å vente til E3 2019 for å få fatt på all informasjon om utgiverens første nye spillunivers på 25 år.