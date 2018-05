Den nya Stardew Valley uppdateringen

Nu kan snart alla som älskar Indie- och simulatorspel glädjas med nytt och fräscht material till det omtyckta Stardew Valley-spelet. Om du (precis som oss) är alldeles för ivrig för att vänta på den officiella lanseringen, kan du prova på allt nytt material i betan redan nu. Det är enkelt att gå med i betan och vi kommer att ge dig steg för steg instruktioner för detta lite senare.

Spelare har varit tvungna att vänta på nytt material från skaparen Eric “ConcernedApe” Barone sedan uppdateringen från oktober 2016, så detta är något som är minst sagt efterlängtat hos de mest hängivna spelarna som haft slut på nytt innehåll sedan länge. Det är minst sagt en uppfriskande vind och en välkommen paus från den galna hypen över Battle Royale-spel, som dominerat spelvärlden det senaste året.

Luta dig tillbaka och läs igenom vår guide om allt det nya du behöver veta från den senaste Stardew Valley-uppdateringen. Skaparen Eric “ConcernedApe” Barone har nämnt i en intervju med GQ att detta potentiellt blir den sista uppdateringen, då han efter många års slit tröttnat på spelet och gått vidare med andra projekt. Så se till att njut!

Så går du med i betan

Det absolut första du måste göra är att gå med i den öppna betan, som är tillgänglig för alla Steam och GOG Galaxy användare. Detta gör du genom att högerklicka på spelet i ditt bibliotek och klicka på Properties, då dyker det upp en ruta med en Beta-flik. Skriv in lösenordet “jumpingjunimos” och klicka sedan på Check Code. När du gjort det kommer du kunna klicka i “Beta”-alternativet i menyn och Steam kommer börja ladda ned uppdateringen omedelbart. GOG Galaxy spelare använder samma lösenord och kan följa dessa instruktioner.

Kom ihåg att uppdateringen fortfarande är i betafasen, så det finns en risk för eventuella buggar. Därför kan det vara en bra idé att göra en säkerhetskopia av din farm och tar bort utdaterade moddar innan du börjar spela.

Multiplayer

Uppdateringens mest efterlängtade tillskott är multiplayer-läget. Trots att det är mysigt att förlora sig själv i Stardew Valleys trygga värld, kan det bli lite ensamt i den lilla byn efter ett tag med enbart NPC:erna som sällskap. Nu kan du äntligen bjuda in och spela tillsammans med upp till tre kompisar. Ni kan börja på en helt ny farm eller en som någon av er spelat på sedan tidigare. Förutom det extra sällskapet och en helt ny chattfunktion med en mängd söta emojis, kan du dessutom få hjälp med alla tidskrävande vardagssysslor på farmen.

För att spela multiplayer klickar du på den nya Co-op ikonen i startmenyn. Där kan du antingen välja att gå med i ett aktivt LAN-spel genom att kopiera in värdens IP eller genom att kopiera in en Invite Code, som finns tillgänglig i värdens spelmeny. Kopiera in IP:n eller koden och tryck på Ok, så laddar du in i spelet.

Om du vill vara värd för ett eget spel, går du in på Host-ikonen under Co-op menyn. Där kan du välja att öppna en värld du tidigare skapat eller göra en helt ny. När du laddat in din värld går du in på Options-menyn och skrollar ned till Multiplayer. Där kan du enkelt välja att bjuda in vänner till farmen via dina Steam-kontakter eller via en Invite Code som du skickar till dina vänner.

Innan du kan bjuda in vänner måste du dock se till att köpa stugor och placera dem på din farm, så dina vänner har någonstans att bo. De finns i tre olika varianter och går att köpa från Robin för en billig slant.

Nya föremål och NPC-händelser

Oavsett om du utforskar den nya uppdateringen själv eller med vänner, finns det en hel del nytt material och nya interaktioner med byborna att upptäcka som låser upp nya funktioner och platser i spelet. Det är till exempel möjligt att låsa upp nya cutscenes med Vincent, Jas, Pam, Penny, Linus, Krobus och den mystiska Qi. Vad dessa är tänker vi dock inte avslöja, då halva nöjet är att utforska och upptäcka dem själv!

Det finns tre nya föremål du kan samla till din Wallet: Magnifying Glass som gör det möjligt att hitta Secret notes. Detta är en ny samling med små lappar som avslöjar vad byborna tycker om, användbar information och gömda skatter. Special Charm som ökar din Luck permanent (som förmodligen kan vara en av spelets mest värdefulla föremål) och slutligen Bear’s Knowledge som ökar värdet på Salmon Berries och Blackberries och som du får när du stöter på en talande björn .. Ja, du läste rätt.

Förutom det har en hel del små föremål och funktioner lagts till i spelet, varav vissa enbart har ett dekorativt syfte medan andra ska underlätta spelupplevelsen. Det går bland annat att köpa en hel del nya dekorationer till huset och farmen, som går att köpa från olika shops och festivaler. Det finns dessutom en hel del nya hattar och det är numera även möjligt att klä din häst i snygga hattar, vilket är en väldigt oväntad men helt fantastisk funktion. Det går ju aldrig att ha för mycket dekorationer.

Du kan även köpa en Auto grabber från Marnie, som automatiskt samlar upp djurprodukter så du slipper springa runt och samla upp dem varje morgon. I kloakerna finns det en ny staty där du kan ändra ditt Profession, om du skulle ångra ditt tidigare val. Du kan numera fylla på vattenkannan från kranen i köket. Allt detta och mycket mer för att göra din spelupplevelse lite smidigare.

Förbered dig dessutom på några nya fiender och skatter om du beger dig till Skull Cavern…

Night market

Uppdateringens andra stora grej är den nya festivalen som äger rum mellan den 15:e och 18:e varje vinter, vilket är ett välkommet tillskott till den annars ganska tråkiga vintern.

Du hittar den på stranden och den består av en rad färgglada båtar med olika köpmän. Du kan bland annat köpa nya utomhusdekorationer som skiftar enligt säsong och unika tavlor från den kända konstnären Lupini. Du kan även träffa på en sjöjungfru (hint, hint: om du löser hennes pussel korrekt låser du upp en speciell cutscene) eller besöka den omtalade ubåten, som vi sett bilder på och varit nyfikna på så länge.

För 1 000 guld får du ta en åktur med ubåten, som dyker ned djupt i havet och ger dig möjlighet att fiska upp de tre nya fiskarna Spook Fish, Midnight Squid och Blobfish.

Sammanfattning

Det enda som är synd med den här uppdateringen är att dina barn tyvärr är lika tråkiga och värdelösa som tidigare, men den är för övrigt full med nytt roligt material och du kan förvänta dig timtal av underhållning innan du hunnit utforska allt! Så det är bara att sätta igång och börja spela!

Om du är nybörjare och vill ha lite extra hjälp på traven, kan vi rekommendera den här vackert illustrerade och charmiga guideboken. Den kan vara värd att köpa även om du är en erfaren spelare, då den innehåller varenda liten hemlighet i hela spelet.