Indiespelet Stardew Valley får en egen mobilversion

Det charmiga indie- och RPG spelet Stardew Valley kommer att bli tillgängligt på mobiler senare denna månad.

Den ensamma utvecklaren Concerned Ape (Eric Barone) meddelade detta i ett blogginlägg, där han avslöjade att Stardew Valley kommer att dyka upp i iOS App Store den 24 oktober. En Android-version är också under utveckling, men vi har ännu inte fått höra något bekräftat utgivningsdatum för denna.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

🌾 Surprise! 🌾 #StardewValley by @ConcernedApe is coming to Mobile!Coming first to the iOS App Store on October 24th! Pre-Orders available from today. Check out the launch trailer:🎥 Trailer: https://t.co/RlDSEabyV8📝 Blog: https://t.co/QnlmvDw75e pic.twitter.com/EcuEEXlKBoOctober 9, 2018