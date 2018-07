Spider-Man udgave af PS4 Pro svinger sig ind på San Diego Comic-Con

For at fejre den forestående lancering af den eksklusive Spider-Man-udgave af PS4, har Sony nu på dette års San Diego Comic-Con annonceret udgivelsen af et begrænset antal PlayStation 4 Pro-udgaver.

PS4-konsollen kommer i en klar rød farve med Spider-Mans ikoniske log indgraveret, og den medfølgende controller kommer i matchende rød-hvid farver.

Og selvfølgelig er konsollen bundled med Marvel’s Spider-Man spil, ligesom man modtager tokens til at downloade det kommende The City That Never Sleeps DLC, som giver adgang til nye missioner, karakterer og nye dragter i Spider-Man universet.

Hele PS4-sættet kommer til at koste 399,99 dollar i USA og er på markedet, når spillet lanceres den 7. september. Vi kender desværre ikke prisen i danske kroner endnu, og vi ved heller ikke endnu, hvornår den kommer til salg herhjemme.