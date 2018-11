Specifikationer, pris og lanceringsdato for Samsung Galaxy S10 er lækket

Der er bred enighed om, at den kommende Samsung Galaxy S10 kommer i tre forskellige versioner, og nu er vi blevet lidt klogere på de grundlæggende specifikationer.

Ifølge konceptkunstneren Ben Geskin, der også er kendt for sine læk, kommer den med et dual bagkamera, fingeraftrykslæser på siden, Snapdragon 845 eller Exynos 8150-processor og - måske det mest interessante - en flad "Infinity-O"-skærm.

Denne er en af flere skærme, som Samsung har annonceret for nylig, og det er interessant, fordi den har en rund udskæring (formentlig til et kamera) i venstre side af skærmen. Det er lidt som en notch, bortset fra, at den ikke sider i midten, og den strækker sig ikke til toppen af skærmen.

Geskin tilføjer, at denne Samsung S10 kommer med tre forskellige konfigurationer; én med 4 GB RAM og 64 GB lagringsplads, én med 6 GB RAM og 64 GB lagringsplads og én med 6 GB RAM og 128 GB lagringsplads.

Prisen vil angiveligt ligge omkring 650-750 dollar (vi kender ikke de danske priser), hvilket svarer til den amerikanske lanceringspris på Samsung Galaxy S9. Men Geskin mener også, at den kunne hænde at blive en smule billigere. Hvis man kan sammenligne denne pris med de regionale priser, så ser det ud som om, at S10'eren bliver billigere end S9'eren, hvilket dog virker lidt usandsynligt.

To flagskibe på en måned

Og hvornår får vi så den nye Samsung Galaxy S10 at se? Ifølge "kilder i industrien", som udtaler sig til The Korea Herald, bliver den annonceret i februar næste år, formentlig på MWC 2019.

Det står ikke helt klart, hvornår den så kommer til salg i butikkerne, men den foldbare Samsung Galaxy X (eller Galaxy F, som den måske kommer til at hedde), bliver måske også vist frem på MWC, før den rammer gaden til marts - sammen med en 5G-udgave af Samsung Galaxy S10.

Det ser dog ud til, at den foldbare mobil bliver meget dyr. Ifølge samme kilder kommer prisen til at ligge på omkring 1.800 dollar. Og for den pris kan man næsten få tre Galaxy S10'ere.

Selvfølgelig er der kun tale om rygter, så tag det hele med et gran salt. Men det er nu ikke første gang, at vi hører, at S10 og Galaxy X bliver lanceret i starten af 2019 - ej heller, at sidstnævnte bliver en dyr affære.

Via PhoneArena and Softpedia